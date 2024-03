Núria Castán aconsegueix el subcampionat al mundial del Freeride World Tour

Núria Castán, rider de l’equip internacional de Head Snowboards i de l’equip nacional de Freeride RFEDI-SpainSnow, ha pujat al segon calaix del podi i aconsegueix la segona posició al mundial de Freeride del Freeride World Tour, sent la primera esportista espanyola, tant home com dona, en aconseguir aquesta distinció.

Després d'assolir 4 de 5 podis aquest any, 2 d'ells victòries, la snowboarder catalana aconsegueix la plata del FWT. Va començar l'any amb una victòria a Verbier a la jornada inaugural degut a la cancel·lació dels esdeveniments a Baqueira i Ordino, posteriorment va poder ressarcir-se del mal resultat a Canadà, on va veure's obligada a competir sense el seu material per culpa de la pèrdua de les seves maletes, amb una victòria a Geòrgia. Va arribar a les finals del FWT com a primera del rànquing general, rànquing que va poder mantenir després del tercer lloc aconseguit a Àustria.

Arribava a aquest últim esdeveniment a Verbier com a primera d'una classificació molt ajustada on qualsevol de les seves immediates rivals, Anna Martinez i Erin Sauve, podien aconseguir el títol si aconseguien quedar per davant. Finalment, la canadenca s’ha pogut endur el títol, amb una puntuació de 89 punts que deixava el llistó molt difícil però que no va intimidar a la Núria, que sortint l'última, va realitzar una línia molt fluïda i amb molts salts que es va quedar a les portes de batre la puntuació de la seva rival.

L'esdeveniment dut a terme a Verbier, en el mateix escenari on fa un any Nuria va estar a punt de perdre la vida després d'un allau que la va deixar més de deu minuts soterrada sota la neu, tanca una temporada històrica per a la snowboarder no només a nivell esportiu sinó una victòria, si cap, més impressionant a nivell personal. Una gesta titànica, una temporada que permet tancar les ferides de la Núria i que conviden a tot aquell que coneix la seva història a somiar.