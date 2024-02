Maria Costa i Marc Ràdua, doblement campions a l’estatal d’esquí de muntanya

L’estació de Baqueira Beret ha estat l’epicentre del Campionat Estatal d’Esquí de Muntanya, destacant el domini català en les modalitats d’esprint i relleus mixtes. Pel que fa a la modalitat sprint, en la categoria sènior masculina, Marc Ràdua va brillar, travessant la línia de meta amb un temps de 02:36.

La competència va ser ferotge, amb Pablo Ruiz de Almirón i Nicolás Molina lluitant pel segon i tercer lloc. A la categoria femenina, María Costa va dominar la competició amb un temps de 03:10, guanyant per primera vegada el títol a la categoria absoluta.

María Ordóñez i la també catalana Anna Huguet van completar el podi femení en segona i tercera posició. A la U16 Mariona Rovira i Nuria Balaguer van fer plata i bronze, a la U16 Gil Rocias i Pau Baqué van pujar al primer i segon calaix.

A la U18 en femení un podi íntegrament català amb Laia Sellès, Erola Rocias i Aina Garreta. Els nois Aaron Álvarez i Julià Pujal van sumar un or i un bronze. A la sub 20 els catalans van sumar quatre medalles més, Berta Guitart medalla d’Or i Maria Butxaca la plata. Biel Pujol campió i Gael Álvarez subcampió.

Campionat d'Espanya de Relleu Mixt

D’altra banda, el Campionat d’Espanya de Relleu Mixt va estar de nou marcada pel domini català. La categoria sènior va tancar l’esdeveniment amb una final emocionant, en la qual sis equips van competir per les medalles. La parella formada per María Costa i Marc Ràdua va aconseguir la victòria, seguida per l’equip de María Ordoñez i Nicolás Molina a la segona posició.

La tercera plaça va ser per la dupla també catalana integrada per Ares Torra i Enric Baños. En total, els catalans van ocupar 4 de les 6 places al podi estatal. En la categoria joves, podi íntegrament català, el primer lloc va ser per Julià Pujol i Laia Sellés, seguits d’ Erola Rocias i Biel Pujol en la segona posició, i Berta Guitart i Gael Alvàrez en tercera.

La final minis també, podi pels catalans: Mariona Rovira i Gil Rocías, mentre que la segona posició va ser per Pau Baqué i Maria Ramírez, i Anna Roca i Lluc Sánchez van aconseguir la tercera posició. A la final B, Jaime Infante i Juan Fernández es van proclamar guanyadors, seguits per Carlos Serrano i Mario Gil, en segon lloc, i els catalans Nil Mas i Eric Roca en la tercera posició.