‘Jugo com una nena!’, nou projecte innovador del Govern amb l’esport femení al centre

L’exposició ha estat un èxit de visitants, amb més de 51.000 persones, ha reivindicat l’esport femení i ha obert noves mirades

Empoderar les noies, generar noves referents, ampliar la mirada sobre l’esport, donar visibilitat a l’esport femení i apostar per un esport sense prejudicis i sense estereotips. Amb aquests objectius ambiciosos inaugurava el Govern de la Generalitat l’exposició ‘Jugo com una nena!’, al Palau Robert, el passat 6 de juliol, una mostra que ha ajudat a canviar paradigmes i imaginaris en tot el que envolta el binomi dona i esport.

Que 51.453 persones hagin visitat l’exposició fins al 25 de setembre és un èxit d’assistència molt rellevant. Amb una mitjana diària de 627 persones (18.824 de mitjana cada mes) ha estat una de les mostres recents més visitades al Palau Robert, cosa que evidencia que “l’esport femení interessa, alguna cosa està canviant i aquest canvi està arribant a persones de totes les edats”, assegura Anna Caula, secretària general de l’Esport i de l’Activitat Física.

I és que aquesta experiència expositiva sobre l’esport femení, que combinava divulgació i diversió, ha acollit tota mena de públic: famílies joves amb els seus fills i filles, però també moltes visites en grup de clubs esportius, casals d’estiu, colles d’amigues i amics, escoles i instituts, que han fet seus els espais de l’exposició i han jugat a les seves instal•lacions.

Un dels objectius de l’exposició, impulsada per Esportcat conjuntament amb el Palau Robert, era que un comentari històricament utilitzat de manera pejorativa, es girés i s’alcés com un lema d’orgull: Jugo com una nena!. Tancades ja les portes de la mostra, Anna Caula creu que el projecte ha contribuït a crear aquest sentiment d’orgull i moltes persones hauran descobert que “jugant com una nena pots arribar a ser la millor del món, pots guanyar moltes medalles i, el més important, passar-t’ho bé amb el que més t’agrada”.

Dirigida principalment –però no només—a nenes i nens de 6 a 14 anys i comissariada per la periodista Laia Tudel, Jugo com una nena! s’ha convertit en un gran èxit de públic i en espai privilegiat de debat. No en va, diversos mitjans de comunicació han emès alguns dels seus programes des de les mateixes sales expositives o hi han fet connexions i reportatges, aprofitant el ressò de la mostra per reflexionar sobre la situació actual de l’esport femení i els reptes de futur.

Jugo com una nena! és un exemple més dels projectes que està impulsant el Govern per potenciar l’esport femení en “la legislatura de l’esport femení”. La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ho emfasitzava així durant la inauguració de l’exposició: “Ara més que mai, cal apostar per l’esport femení i potenciar els drets de les dones”.

La mostra ha posat a l’abast del gran públic algunes dades sobre la presència de les noies a l’esport català federat (175.130 llicències femenines per les 462.555 d’homes), de les dones en juntes directives de federacions (només 8 presidentes de 72 federacions) i clubs, i el percentatge de noies que estudien el Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (2 de cada 10). Xifres que mostren les grans diferències entre l’esport masculí i el femení. El públic també ha pogut comprovar la ‘cursa d’obstacles’, amb barreres, que es troben les dones que volen fer-se camí en l’esport: els insults i els estereotips que escolten les esportistes, la gran diferència salarial respecte els nois, la poca presència femenina a les institucions o la repercussió i tractament de l’esport femení als mitjans de comunicació, que moltes vegades és minsa.

MOSTRAR ELS REFERENTS FEMENINS

“Escoltar-nos, veure’ns i visibilitzar-nos és una tasca que hem de seguir fent i remar per igualar condicions”, exposa Anna Caula. ”Sempre hi hem estat, tot i que no se’ns veia. Des de l’optimisme, l’empenta i l’energia projectem que l’esport cal que agafi embranzida en femení”, conclou.

Aquesta experiència expositiva, que combinava divulgació i diversió, ha acollit tota mena de públic | SPORT.es / Gerard Magrinyà

La mostra també pretenia mostrar i acostar a la ciutadania les grans referents de l’esport femení català, des d’un vessant lúdic. Així, seguint les referències de tres cracs de l’esport català, nenes i nens podien jugar a bàsquet amb la Laia Palau; rodar amb la Patrícia Ortega, ciclista de l’equip Massi Tactic, o marcar un gol com la Maica García, waterpolista del CN Sabadell. Finalment, en l’última sala de l’espai, es reproduïa una habitació d’una adolescent amb pòsters d’esportistes o el palmarès de l’esport català femení d’aquest segle, un ampli llistat de títols individuals i col•lectius que prestigien Catalunya com a país esportiu, tal com ho fan els grans èxits de l’esport masculí del país.