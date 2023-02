Fran Olivares i Elena Lorenzo destaquen en el Màster Absolut de Granollers

El Pavelló Congost de Granollers ha estat la seu del Màster Absolut de Granollers 2023, on s'han citat més de 80 jugadors de la màxima categoria nacional, on ha destacat el doblet aconseguit per Fran Olivares (Ibi) i Elena Lorenzo (Drop Valencia)

El Pavelló Congost de Granollers ha estat la seu del Màster Absolut de Granollers 2023, on s'han citat més de 80 jugadors de la màxima categoria nacional, on ha destacat el doblet aconseguit per Fran Olivares (Ibi) i Elena Lorenzo (Drop Valencia). En la modalitat d'Individual femení, el triomf ha estat per a Sonia Martínez, que ha vençut en la final Ana Caballero. En l'individual Masculí, Pablo Abian ha fet valer la seva papereta de favorit vencent en la final Marc Cardona.

En el dobles femení, la medalla d'or ha estat per a la parella formada per Claudia Leal i Elena Lorenzo que han superat Ana Caballero i Elena Paya. En la modalitat de Dobles Masculí el triomf ha estat per Fran Olivares i Jaume Perez que han superat Pablo i Javier Abian. Finalment, en la modalitat de Dobles Mixtos, la parella formada per Fran Olivares i Elena Lorenzo s'ha emportat la medalla d'or superant en la final Jaume Perez i Claudia Leal.