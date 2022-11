La FCVB col·labora en la recuperació de Zhu Ting, estrella mundial del voleibol

Zhu Ting fa part de la recuperació amb el grup de voleibol de la Blume

Final feliç per l’estrella del voleibol Zhu Ting, també anomenada ‘Zhuper’, que ha tornat a competir aquest cap de setmana després de recuperar-se a Barcelona d’una lesió de canell que l’ha mantingut apartada dels terrenys de joc els darrers mesos. Un període de temps en el que ha fet part de la seva recuperació amb el grup d’Alt Rendiment Català que la Federació Catalana de Voleibol té a la Blume.

A petició de la Federació Catalana de Voleibol, el Consell Català de l’Esport va permetre que l’estrella xinesa del voleibol compartís, del 27 de setembre al 6 d’octubre, entrenament amb els grups masculí i femení de voleibol de la Blume per agilitzar la seva readaptació al joc després de la cirurgia. Així, Zhu Ting, va començar compartint situacions analítiques i, poc a poc, situacions de joc, fins a acabar sent una més en els últims entrenaments. Una tornada als terrenys de joc sempre supervisada pel seu responsable mèdic.

Els joves jugadors i jugadores de la Blume han pogut compartir durant deu dies entrenaments amb una jugadora olímpica de la qual han après no només el que suposa ser un esportista d’elit, sinó també a com afrontar i superar moments complicats com una lesió de llarga durada. La participació de Ting amb la Blume ha estat una informació que no s’ha pogut difondre amb anterioritat a petició de la mateixa jugadora.

Zhuper, de 27 anys, és una de les jugadores de voleibol femení més destacades del món. És la primera jugadora de la història a guanyar dos títols consecutius de la Copa del Món de la FIVB, on va ser nomenada MVP en tots dos tornejos. També va ajudar a la selecció xinesa a guanyar la medalla d’or als Jocs Olímpics de Rio 2016, quan va aconseguir el títol de millor jugadora. De 2016 a 2019, va gaudir d'un període d'èxit al Vakifbank Istanbul a Turquia i ara després de la seva recuperació ha fitxat pel Pallavolo Scandici, amb el que ja ha debutat, i on està decidida a tornar a la seva millor forma.