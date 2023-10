Esportcat referma amb 10 milions d’euros l’aposta per l’alt rendiment català

Esportcat-Generalitat de Catalunya referma un any més l’aposta per l’alt rendiment català i pel suport als esportistes per tal que arribin a l’excel•lència i continuïn projectant Catalunya com a país esportiu a primera línia mundial. I ho fa invertint més de 10 milions d’euros per a donar servei als que es preparen al CAR de Sant Cugat com als que ho fan en els altres set centres de tecnificació repartits pel país.

El CAR de Sant Cugat, una de les potes de l’univers Esportcat al costat del Consell Català de l’Esport i l’INEFC, és la punta de la piràmide de la tecnificació i l’alt rendiment al país en el marc del programa ARC. El centre acull les grans figures de casa nostra en unes instal•lacions que els ofereix una formació integral i les millors condicions d’entrenament i acompanyament amb l’objectiu que puguin assolir els reptes en l’alt nivell.

Per mostrar el suport del Govern a aquest col•lectiu i conèixer el seu dia a dia, la secretària general de l’Esport i de l’Activitat Física, Anna Caula, va passar recentment una jornada sencera al CAR. En primer lloc, va entregar als esportistes d’alguns dels grups de waterpolo i natació que hi treballen el diploma acreditatiu de la beca que reben per part d’Esportcat, mitjançant el Consell Català de l’Esport, durant la temporada 2023-2024 per tal que puguin desenvolupar la seva activitat al centre d’alt rendiment.

Anna Caula entrega els diplomes dels 6 milions d’euros en beques per a esportistes del car

Així mateix, per reconèixer els èxits i esforços de les dones i homes del #teamCAR que brillen arreu, el passadís d’honor del centre s’ha actualitzat amb set noves fotografies d’esportistes que van guanyar una primera medalla en uns Jocs.

Reconeguts els esportistes que a Tòquio 2020 es van penjar la primera medalla en uns jocs

Es tracta de la selecció estatal de waterpolo femení, l’escalador Alberto Ginés, el tennista Pablo Carreño, la nedadora paralímpica Núria Marquès, els nedadors paralímpics Óscar Salguero i Toni Ponce, i l’atleta paralímpic Yassine Ouhdadi, que van pujar al podi als Jocs de Tòquio 2020.

Acompanyada del director del CAR, Ramon Terrassa, Anna Caula va presidir l’acte de penjada de fotos i va felicitar-los per “unes medalles que resumeixen anys de feina” al CAR, un centre que “bull d’expertesa i emoció gràcies a la gran família que hi treballa” i que és un exemple de “l’educació 360 graus” que rep tot esportista d’alt rendiment a Catalunya.

Diversos esportistes van rebre el diploma acreditatiu de la beca que reben per part del Govern | SPORT.es / Jordi Garcia

Als Jocs Olímpics de Tòquio 2020 esportistes del CAR van guanyar 3 medalles, gràcies a Alberto Ginés (or), Pablo Carreño (bronze) i selecció femenina de waterpolo (plata), mentre que en els Paralímpics van ser 25 medalles, a través de Yassine Ouhdadi (or), Jordi Morales (bronze), Miguel Luque (plata), Toni Ponce (dues plates), Núria Marquès i Sarai Gascón (una plata i un bronze) i Óscar Salguero (plata), entre d’altres. Alguns dels medallistes en la cita japonesa ja formaven part de la galeria fotogràfica per haver fet podi amb anterioritat en altres edicions dels Jocs.

Xifres del programa d’Alt Rendiment Català (ARC)

-5.333 esportistes catalans

-10,1 milions d’euros per als programes d’alt rendiment i tecnificació

-Beques per a 552 esportistes de 69 especialitats

-8 centres a tot Catalunya

-Suport de 284 entrenadors

Al CAR de Sant Cugat:

-6 milions d’euros en beques

-274 esportistes becats de 21 federacions

-Beca d’intern/a, mixta o d’entrenament que els permet fer ús de les instal•lacions i gaudir d’allotjament i manutenció, serveis de ciències, medicina i tecnologia (fisioteràpia, fisiologia i nutrició, preparació física, psicologia, investigació, tecnologia i biomecànica) i de formació dual, etc.