Els Badalona Dracs continuen regnant a la Copa Catalana

Els badalonins consegueixen la seva 13a Copa i la 12a seguida Eric Ladero es va endur el guardó d’MVP de la final, disputada al Municipal de Montigalà (Badalona)

Els Badalona Dracs van conquerir un nou títol de la Copa Catalana en derrotar en la final els Pioners de L’Hospitalet per 17-0. 13a Copa per als badalonins i la 12a que aconsegueixen de forma consecutiva, allargant un regnat que va començar l’any 2010. Els Pioners van plantar cara en tot moment, però no van poder trencar l'hegemonia d'uns Dracs que en els darrers anys semblen tenir la mida presa a aquesta competició. El receptor Eric Ladero, que va anotar un «touchdown», es va endur el guardó d’MVP de la final, que es va disputar al Municipal de Montigalà (Badalona).

Tot i el 17-0, el matx va ser molt igualat i els Dracs no ho van tenir gens fàcil per aixecar un nou títol davant d'uns combatius Pioners, que mai no van donar el seu braç a tòrcer tot i haver d'afrontar la final amb lesions importants, com la del seu «quarterback» titular Álvaro Canals. Els darrers minuts del segon quart van ser determinants per decantar la final. Fins aleshores el marcador no s'havia mogut, però en poc més de tres minuts els Dracs van ser capaços d'anotar dos «touchdowns» que van encarrilar la seva victòria. El primer va arribar per mitjà d'Eric Ladero, després d'una gran passada del veterà «quarterback» Sergi Gonzalo, i el segon el va fer Albert González quan només quedaven 7 segons en el rellotge. El receptor dels Dracs va rebre una passada curta de Sergi Gonzalo i, explotant la seva velocitat i aprofitant els bloquejos dels seus companys, es va marcar una cursa espectacular per situar el 14-0 al descans.

En la represa, els Pioners van intentar reenganxar-se al partit, lluitant fins al final, però sense èxit. Els Dracs van saber mantenir l'avantatge aconseguit en el segon quart i en els darrers minuts van arrodonir el triomf amb un «field-goal» transformat per Sergi Güibas, que va establir el definitiu 17-0.

El títol de la Copa Catalana no va ser l'únic per al club badaloní, que aquest cap de setmana també va proclamar-se campió de la Copa Catalana Infantil (Sub-15) de Futbol Flag.