Comella, Barcala i Sanz protagonistes al màster sub15 y sub19 de Granollers

El Pavelló Congost de Granollers ha estat seu del Màster de Granollers, on s'han citat algunes de les millors raquetes nacionals de les categories sub15 i sub19. Més de 100 jugadors provinents d'Andalusia, Aragó, Astúries, Castella i Lleó, Comunitat Valenciana, Comunitat de Madrid, Galícia, Illes Balears, Regió de Múrcia, Navarra i Catalunya han lluitat pels diversos títols en joc.

En el Màster Sub19, cal destacar al jugador local Jofre Comella (Granollers) amb la seva victòria sobre RaulBergua (Huesca) en individual masculí i IziarBarcala (A Estrada) sobri Zoe Varadé (Gredos San Diego). Triomf també local en el Dobles Masculí on Jofre Comella (Granollers) es penjava el seu segon or amb el seu company Marcos Garcia (Oviedo) vencent a David Riba i GinesValles (Viladecans i Teulada) per 21-17,21-9. En el Dobles Femení IziarBarcala aconseguia la seva segona victòria al costat de Carmen Carro (A Estrada i Galícia), sobre María González i Jana Villanueva (Astures i Oviedo) en la final més ajustada de la jornada amb un 18-21,21-13,21-15.

En la categoria sub15, victòria d'Hugo Sanz (Valonsadero) en Individual Masculí sobre el jugador local Magno Salas (Granollers) per 21-14,21-14,i en Individual Femení victòria de la jugadora local Noelia López (Granollers) sobre PolinaPrykhodko (Leganes) en una gran final que es va decidir per un 21-17,21-15. En el Dobles Masculí Dario Miguez i Hugo Sanz (A Estrada i Valonsadero), van aconseguir el triomf davant Alvaro Ruiz i Lucas Valles (Aspe i Teulada). En Dobles Femení victòria de Blanca Canton i Patricia Peña (Belmecher) sobre les jugadores locals Noelia López i Gloria Rodríguez (Granollers). En el Dobles Mixtos Felix Sanz i Sara Llopis (Aspe) van superar a Ian Antón i Irene Gárate (Valonsadero).