Arriba ‘l’Aleví Opening Day’ el pròxim 28 d’octubre a Barcelona

L’activitat comptarà amb diversos al·licients per fer més entretinguda la jornada, com són jocs, obsequis o sortejos.

Arrenca una nova temporada per a tots els esportistes de la categoria aleví. El pròxim dissabte 28 d’octubre tindrà lloc al Pavelló de la Mar Bella (Barcelona) l‘Aleví Opening Day’, que servirà per donar la benvinguda a la competició i on es disputaran les dues primeres jornades de la categoria. L’activitat competitiva, organitzada per la Federació Catalana de Voleibol, comptarà amb diversos al·licients per als participants amb diferents sorpreses en forma de records de l’esdeveniment i activitats paral·leles.

L’esdeveniment arrencarà a primera hora del matí, convocant en el pavelló als prop de 70 equips d’arreu de Catalunya que conformen la categoria aleví. Tots els esportistes seran presentats i desfilaran, amb la resta de membres del seu club, per la Mar Bella mentre són aplaudits i animats per amics i familiars en la que serà la seva primera oportunitat d’entrar en contacte amb el voleibol federat.

Fins al moment hi ha inscrits a la competició 76 equips alevins, entre mixtes, masculins i femenins, dels quals 7 ho han fet a la lliga específica de les comarques de Girona. En total hi participen 39 clubs d’arreu de Catalunya, pel que la majoria d’entitats catalanes tenen més d’un equip en aquesta categoria, el que torna a posar de relleu el creixement del vòlei català des d’edats primerenques. Després de l’èxit de la Festa Aleví que es va celebrar a Igualada la temporada passada, amb participació d’equips federats i escolars, es vol posar en valor aquesta categoria i donar la benvinguda als jugadors més petits a la competició amb un esdeveniment especial i pensat expressament per a ells.

Durant la jornada, que durarà aproximadament mig dia, els infants podran gaudir de diverses activitats paral·leles per gaudir de l’esdeveniment mentre no estiguin competint a la pista. A més, també tindran l’opció de participar en diversos sortejos, que compten amb premis sorprenents.

Des de l’ens federatiu es vol posar remarcar el treball que fan cada any els joves jugadors de vòlei catalans. En aquest sentit, animem a tothom que li agradi el voleibol a inscriure’s en escoles o en clubs per tal de poder aprendre voleibol al mateix temps que es gaudeix dels valors que van associats al nostre esport com és la solidaritat, el treball en equip o l’amistat, entre d’altres. Després de la desfilada de tots els clubs, l’ens federatiu farà, amb autorització prèvia dels equips i els pares dels esportistes, fotografies individuals de cadascun dels jugadors per tal de poder aparèixer a l’àlbum de cromos de Panini. Durant la celebració de l’esdeveniment es podrà adquirir la col·lecció en prevenda, amb la qual tindran prioritat en l’entrega i zero despeses d’enviament. Dins d’aquest àlbum també hi tindran cabuda les Seleccions Catalanes.