Cinc catalans obtenen plaça pel campionat d'Europa als trials d'Irun

Els palistes catalans Sílvia Coll Solà (Girbau Vic TT), Martina Sans (CN Mataró), Marc Miró (Alacant), Cesc Carrera (Borges) i Joan Barberà (CN Sabadell) han obtingut plaça directe per al Campionat d'Europa de tennis de taula en els Trials celebrats a Irún.

El barceloní Marc Miró i el jugador de l'Enoli Les Borges Vall Cesc Carrera han estat primer i segon, respectivament, en la categoria U19 aconseguint el bitllet per a l'Europeu que es jugarà el mes de juliol a Suècia. Repetiran experiència en una gran cita.

En la competició femenina, Sílvia Coll Solà, que entrena al Centre d'Alt Rendiment (CAR) de Sant Cugat del Vallès, ha quedat segona en U19 i jugarà novament un Campionat d'Europa. Coll Solà té molta experiència a nivell internacional.

I per primera vegada seran a un Europeu de Joves els jugadors Martina Sans (CN Mataró) i Joan Barberà (CN Sabadell). Sans i Barberà, que aquest any han entrat al CAR de Sant Cugat, han acabat primers dels Trials en la categoria U15 i s'han guanyat el bitllet per jugar la competició continental.