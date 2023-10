Catalunya aconsegueix un subcampionat i una cinquena posició al campionat d’Espanya de seleccions autonòmiques de Pádel

Catalunya s’ha proclamat subcampiona de 1a categoria femenina en el Campionat d’Espanya de Seleccions Autonòmiques Absolutes, i ha aconseguit una cinquena posició en categoria masculina

La selecció catalana femenina ha caigut en el duel títol per un ajustat 2-3 en la final enfront a la selecció de la Federació Madrilenya de Pàdel.

En categoria masculina, la balança en l’eliminatòria de quarts de final ha estat desfavorable a la selecció catalana, que en un duel molt igualat, queia per 2-3 davant la selecció de la Federació Madrilenya de Pàdel.

No obstant això, en la lluita per la cinquena i sisena posició, Catalunya ha aconseguit el triomf derrotant per un marcador de 5-0 a la selecció de la Federació de Pàdel de Castella i Lleó.