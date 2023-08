Bon paper dels representants catalans en els Campionats d’Espanya de Lorca i Dumbría

En l’últim mes s’han disputat Campionats d’Espanya de Vòlei Platja de seleccions i de clubs, amb un balanç final de sis medalles, més de la meitat de bronze

El vòlei platja català segueix gaudint de bona salut. En l’últim mes, entre Lorca (Múrcia) i Dumbría (La Corunya) s’han disputat diferents Campionats d’Espanya de Vòlei Platja, tant de seleccions com de clubs, on els representants catalans han aconseguit 6 medalles: 4 de bronze, 1 de plata i 1 d’or. La millor classificació de les seleccions catalanes ha estat en la categoria Sots-19 masculina, on la parella Gimeno-Graupera s’ha fet amb una valuosíssima plata; mentre que, en categoria femenina, EscusaTocados han finalitzat en cinquena posició. També s’han endut una medalla cap a casa les seleccions de menors, concretament les de les categories infantils i cadets femenines. En el bàndol masculí, el cadet ha finalitzat en novena posició, mentre que, per la seva part, l’infantil s’ha quedat a les portes del podi amb una quarta plaça. Èxits hi ha hagut també en l’apartat de clubs. Destaca, per sobre de la resta, l’or aconseguit pel BSC en categoria sots-21 femenina, on també han competit el CV Barcelona Barça, que ha quedat novè; el CVP Arenys, tretzè; i el CNS VP, vintè.

Daniela Andreu i Elba Paez amb la medalla d’or | SPORT.es

En categoria masculina, el CVP Arenys ‘B’ ha finalitzat en cinquena posició; el CVP Arenys ‘A’ en novena plaça; i el CV Canet en 23ena posició. Destacar també el paper dels cadets, disputat del 20 al 23 de juliol. En l’esdeveniment s’ha completat el medaller català, amb dues medalles de bronze, una per cada gènere. La primera d’elles ha estat en la competició masculina, amb el bronze del CV Premià de Dalt masculí. Els altres equips catalans participants, l’AVA Ametlla i el Voleiboom Castelldefels, han quedat en tretzena posició. Per la seva banda, el femení, a través del CV Esplugues VP, ha aconseguit la segona medalla catalana, amb un altre bronze. El CV Premià de Dalt i el CV Sant Quirze han acabat el torneig en novena posició. Encara queden per disputar-se dos competicions que tindran lloc a partir de la setmana vinent. Del 28 al 30 d’agost participaran en el CEVP de Seleccions Autonòmiques Masculines i Femenines dos representants catalans; un dia després, a partir del 31 d’agost, competiran en el CEVP Sènior Masculí i Femení per fer-se amb el títol de campions d’Espanya.