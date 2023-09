Víctor Ruiz: "Siempre tenía la idea de volver en la cabeza"

El central afirmó en su presentación como nuevo jugador del Espanyol que aportará "veteranía y madurez" Fran Garagarza destacó su salida de balón, su contundencia y su marca dentro del área

El central Víctor Ruiz afirmó en su presentación como nuevo futbolista del Espanyol, hasta el 30 de junio de 2024, que "siempre tenía la idea de volver en la cabeza" después de salir de la entidad catalana en la temporada 2010-11, rumbo al Nápoles italiano.

El futbolista, durante su comparecencia en rueda de prensa en el Stage Front Stadium, se mostró "muy contento y feliz" por dar este paso: "Estoy en el club que me dio la oportunidad de ser profesional y de ganarme la vida con esto. Tengo muchas ganas de empezar a jugar".

De todos modos, Víctor Ruiz, hasta ahora sin equipo tras finalizar su contrato con el Betis, no escondió que no está "al nivel" del resto de sus compañeros, aunque confía en que la puesta a punto para debutar sea rápida. "Me siento bien. En unos días cogeré el ritmo de competición para ayudar al bloque", dijo.

El catalán, preguntado por los problemas en defensa del equipo, afirmó que no llega "para solucionar nada" y aseveró que no considera que los goles encajados sean un problema "grave". El canterano comentó que llega con más "madurez y experiencia", pese a apuntar que su "esencia" es la misma.

El director deportivo, Fran Garagarza, elogió al nuevo fichaje y afirmó que el club entendía que debía cerrar la plantilla "con un central más" tras la salida del mexicano César Montes al Almería. "Teníamos que trabajar duro para que fuera Víctor", insistió el dirigente.

Garagarza destacó que Víctor Ruiz aporta "experiencia, salida de balón, contundencia y marca dentro del área". Además, subrayó que su llegada incrementa la competencia en la defensa y eso provoca que el Espanyol "mejore" a nivel colectivo.