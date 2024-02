Ramis: "Soy el responsable de todo, nos falta mucho..."

La derrota del Espanyol por 2-0 ante el Racing de Santander ha hecho saltar las alarmas en Cornellà el Prat por la situación de Luis Miguel Ramis, un entrenador que sigue sin dar con la tecla fuera de casa. La última victoria perica lejos del StageFront Stadium data del 5 de octubre de 2023, una mala racha que parece estar llegando a límites en afición y directiva.

El técnico atendió a los medios tras el batacazo en El Sardinero. "Hay que seguir sumando puntos y llegar lo más arriba posible. Creo que el equipo es capaz. ¿Qué no? Pues tendremos que jugar un playoff para jugar en Primera División. ¿Qué no es eso? Pues no habremos hecho un buen trabajo y nos iremos decepcionados" fueron las palabras de Ramis.

"Es obvio que esperamos más de los jugadores fuera de casa. Por eso el responsable soy yo. Quedan jornadas por delante, no es un bálsamo, pero creo que sé dónde se va a decidir la temporada. Tenemos que llegar fuertes al tramo final de temporada” aseguró.

"Soy el responsable de todo. Nos falta mucho en la fase de las faltas. Solo me fijo en la fase del balón donde sé que no llegamos. En segunda hay que juntarse mucho más. Con balón no somos extraordinariamente buenos. No somos un equipo excelente. Ahora mismo se ve mucha oscuridad y no veo las cosas claras después de perder un partido así. En vez de 24 horas tendré que trabajar 32. Me he equivocado en los cambios de posición. No estamos encontrando esa competitividad máxima

Sobre el partido, Ramis comentó que “No vengo a defender el juego del equipo. Vengo a analizar el partido. En el minuto 1 cometemos un error que sabíamos que era una fortaleza del rival. Nos pegan una torta en transición. Errores individuales nos han bloqueado. Cuando no es un córner es falta de atención. Cuesta mucho porque el Racing fue muy intenso y fuimos a remolque".

Con esta derrota ante el conjunto racinguista, los 'periquitos' se quedan instalados en la quinta plaza de la Liga Hypermotion con 41 puntos a expensas de lo que haga el Valladolid, sexto clasificado con 40 puntos pero con su partido de la jornada aún por disputar.