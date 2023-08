El mercado del Espanyol, pendiente de Braithwaite y Montes

El club sólo se desprenderá de ellos vía traspaso y mientras no lleguen ofertas acordes a lo que el club desea, no saldrán Sus salidas, ahora estancadas, hipotecan las posibles llegadas al equipo pese a que Garagarza está listo para actuar rápido

El Espanyol volvió este miércoles a los entrenamientos en vistas de afrontar el partido del domingo contra el Amorebieta en el Stage Front Stadium, de nuevo con público en sus gradas. Sin embargo, más incógnitas hay con quién estará en el verde.

Mientras el equipo se sigue ejercitando, las horas van pasando y el mercado está a menos de 48 para cerrarse. Hay sobre todo dos nombres propios que tienen en jaque la planificiación: Martin Braithwaite y César Montes. El delantero danés ya sabe que el club no va a cederlo -el Valencia se interesó por su préstamo- y que su salida sólo sería vía traspaso.

Además, no a cualquier precio ya que el Espanyol espera sacar al menos 7,5 millones de euros por él. Son varios clubs los interesados en el ex del Barça, pero ninguno llega a las pretensiones de la entidad blanquiazul. Entre ellas, una del Lille, que ya fue rechazada. El delantero no entiende por qué no se le deja salir si llegó gratis, y ayer tal y como apuntó ‘La Grada’ hubo una nueva reunión entre las partes para tratar la situación.

Por otro lado está Montes. El Espanyol le tasa en 10 millones y las ofertas que están ahora sobre la mesa de Almería y un equipo de la Serie A no llegan a esa cifra, pero podría haber novedades. Mientras no haya salidas, no se sabrá cuántas entradas se producirán. Fran Garagarza está listo para actuar pero el margen es cada vez más escaso.