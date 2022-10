Keidi Bare: "El equipo quiere ganar muchos partidos"

El centrocampista del Espanyol no quiso encender las alarmas respecto a la mala dinámica mostrada en el arranque de la temporada También se mostró confiado en "regresar a Barcelona con los tres puntos" tras la disputa del partido ante el Cádiz

El centrocampista del Espanyol Keidi Bare afirmó este jueves después del entrenamiento en la Ciudad Deportiva Dani Jarque que "el equipo quiere ganar muchos partidos" y se mostró convencido de que esto llegará "poco a poco".

Por ahora, el cuadro blanquiazul únicamente ha firmado un triunfo, contra el Athletic en San Mamés (0-1). El albanés, en declaraciones a los medios del club, no encendió las alarmas: "Estamos haciendo las cosas bien. El equipo es feliz y tiene intensidad".

En este sentido, el jugador confía en cambiar la dinámica de resultados este mismo domingo contra el Cádiz y "regresar a Barcelona con los tres puntos". El conjunto andaluz es el penúltimo clasificado de Primera división y llega al choque contra los blanquiazules con urgencias.

En el plano personal, Keidi Bare se mostró encantado por haber disputado minutos de nuevo al recuperarse de su lesión: "Estoy muy bien, ya al cien por cien. Me he entrenado con el grupo, el otro día jugué algunos minutos y espero seguir así, trabajando duro y a seguir hacia delante".

En este sentido, el medio destacó el apoyo de la afición periquita, que para él es "fundamental". "No solo en los partidos, en redes sociales siempre han mostrado un cariño hacia mí que no lo puedo explicar con palabras. Me dan fuerza para seguir", apostilló.