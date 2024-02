José Carlos Lazo: "En dos minutos te cambia la vida"

José Carlos Lazo fue uno de los grandes protagonistas del triunfo del Espanyol en Eibar. Y aunque desde su llegada en el pasado verano de 2022 estaba teniendo muy poco protagonismo, fue el héroe del equipo en la victoria 'in extremis' ante el Eibar.

Afrontaba este curso con la voluntad de ser importante para el equipo aprovechando su experiencia en Segunda, donde ya logró 27 goles y 13 asistencias en cuatro temporadas , una en el Lugo y las otras tres, en el Almería.

Pero tras un buen inicio, estuvo apartado de los terrenos de juego durante un tiempo por lesión. Y todo cambiaría en Ipurúa.

Luis Miguel Ramis le dio entrada en lugar de Omar El Hilali, y su participación fue crucial: anotó el gol del triunfo, aprovechando con acierto una asistencia de Gastón Valles.

Una alegría más que merecida para un futbolista que ha seguido trabajando en silencio, fuera de los focos, a la espera de su momento, muy penalizado por haber formado parte de la operación que llevó a Embarba al Almería y a su vez lo trajo a Barcelona.

UNA EUFORIA INFINITA

El futbolista ha hablado para los medios del RCD Espanyol y no ha podido ocultar su felicidad por el partido contra el Eibar: “Estoy con el subidón aún un poco arriba, pero muy contento y muy feliz. No he pasado un buen momento, la lesión no era muy grave pero me ha tenido apartado varios meses porque era complicado, me ha tenido apartado varios meses porque era complicado tirar a puerta o hacer un centro, no me permitía ciertos movimientos. Quería jugar y meterme en convocatorias y la verdad no me dejaba”.

Pero ni la lesión le han permitido bajar los brazos y tirar la toalla en ningún momento: “Este club es muy grande y este equipo está unido no, lo siguiente, para lograr el objetivo. Todos hemos de ir en el mismo barco, ya se dijo el primer día y hemos de ir en la misma dirección, si perdemos lo hacemos todos y si ganamos también, se vio en Eibar, todos abrazándonos como si fuera una final".

Además, también ha hablado del próximo duelo, que disputarán en casa ante el Huesca este sábado: "Vienes con otra mentalidad diferente, nos ha dado un plus para jugar contra el Huesca. Se juegan también lo suyo, es difícil ganar un partido y marcar tres goles como en Eibar. Tenemos que hacer un buen partido para superarlos”.

"Queda una barbaridad. Si te despistas un poco sales del playoff, la competencia entre los 10 primeros es brutal, es la primera vez en Segunda que veo todo tan apretado arriba”, ha concluido.