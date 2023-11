Los fichajes, obligados a carburar con Ramis

Lo que en septiembre parecía un gran mercado de fichajes del Espanyol, comienza a ponerse en duda por el bajo rendimiento que están aportando las nuevas piezas El nuevo técnico blanquiazul deberá exprimir al máximo a toda la plantilla para no repetir la mala imagen en Huesca

Luis Miguel Ramis empató ante el Huesca en su estreno en el banquillo del Espanyol, en un pobre partido blanquiazul. El nuevo técnico, todavía con pocos días de trabajo al frente, deberá exprimir al máximo a toda la plantilla en tiempo récord para que no se vuelva a mostrar la misma imagen. Aunque no es cuestión única del entrenador, sino también de los propios jugadores, sobre todo de los fichajes, que no están dando el rendimiento esperado.

Lo que a principios de septiembre parecía un buen mercado de fichajes de Fran Garagarza, comienza a ponerse en duda por el flojo nivel aportado por las incorporaciones: Pere Milla, Salvi, Keita Baldé, Ramon Ramos, Aguado y Víctor Ruiz. La situación del equipo ha provocado que los 36,5 millones cosechados por ventas de futbolistas pasen a un segundo plano y destaquen, para mal, únicamente los 3,1 millones invertidos en refuerzos que deben empezar a carburar cuanto antes con Ramis.

Pere Milla llegó como el fichaje estrella del Espanyol. De hecho, disputó muy buenos partido al inicio de curso, pero, al igual que el equipo, se fue apagando con el paso de las jornadas. Pese a jugar en la delantera, únicamente ha anotado tres goles, el último el 5 de octubre.

También para el aspecto ofensivo se fichó a Keita Baldé, que ha encadenado suplencias con una lesión a pesar de haber sido un fichaje ilusionante para la afición, y a Salvi Sánchez. El gaditano ha disputado muy pocos minutos esta temporada, sobre todo por el mejor nivel ofrecido por el canterano Jofre Carreras, aunque Ramis le dio la titularidad en su estreno.

En la medular, Álvaro Aguado ha ofrecido destellos de lo que puede dar con el balón en los pies, pero sigue sin ganarse el puesto en el once y sin encadenar buenos partidos.

Faltan efectivos

La defensa, sin duda la parcela de menor nivel en la entidad blanquiazul, fue la peor reforzada en verano a pesar de hacer aguas desde el curso pasado. El lateral Ramon Ramos sufre demasiado atrás en un equipo muy goleado, mientras que Víctor Ruiz llegó sin ritmo y, cuando comenzó a jugar, se lesionó.