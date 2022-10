Mallorca, clave y obligación

Lograr el triunfo en la isla es de vital importancia ante la dificultad de los dos últimos duelos del Espanyol antes del parón por el Mundial Tras el partido en Mallorca, el Espanyol visita al Atlético y recibe en su estadio al Villarreal

Con mal sabor de boca se quedó el Espanyol tras la igualada de la pasada jornada en el RCDE Stadium con el Elche. Los blanquiazules no supieron mantener la ventaja tras voltear la diana inicial de Pere Milla y acabaron cediendo un empate a dos dianas. Ello hace que el duelo contra el Mallorca, el cual abre esta próxima jornada, cobre mayor importancia. Y más todavía teniendo en cuenta que, antes del parón por el Mundial, los de Diego Martínez deben visitar al Atlético de Madrid y enfrentarse en casa con el Villarreal. Casi nada.

Actualmente, los blanquiazules suman diez puntos, los cuales han llegado a través de dos victorias y cuatro empates. Con los puestos de descenso un solo punto por debajo y su próximo rival, un Mallorca que les espera en la isla, dos por encima, el encuentro contra los bermellones es vital para ganar en confianza y no hundirse en el pozo.

La rivalidad deportiva entre Mallorca y Espanyol va cada campaña en aumento. Desde ‘play-off’ por el descenso (en las campañas 1962-63 y en la 1988-89, sonriendo pericos en el primero y baleares en el segundo) hasta la eliminación copera por parte de los bermellones el pasado curso, ambos equipos han tenido enfrentamientos calientes dentro y fuera de los terrenos de juego, sobre todo en las últimas campañas. La marcha de Vicente Moreno desde la isla al Espanyol escoció en Mallorca, en una campaña, la 2020-21, en la que ambos equipos pelearon por una primera plaza de LaLiga SmartBank que acabó siendo blanquiazul.

Pero, pese a que se espera un encuentro de tensión y fuerte enemistad, eso pasa a un segundo plano en el cuadro espanyolista, al que no le queda otra que mostrar su mejor cara y ganar. Otro resultado que no sea la victoria complicaría mucho las cosas en can perico y encendería a una aficiónque cada día está más decepcionada con todo lo que envuelve a su club.

El Espanyol, que solo suma dos puntos más que el curso del descenso, el 2019-20, debe dejar atrás los errores vistos en los últimos encuentros y cerrar su portería. Sin problemas en ataque -es el séptimo equipo más goleador de la categoría con 14 dianas-, las penurias y grandes problemas se acumulan en la retaguardia: los blanquiazules han recibido 19 tantos, solo superados en esta faceta por Celta, Cádiz y Elche, estos dos últimos los equipos que ponen el cerrojo a la tabla. Para ganar, el primer paso es cerrar la portería.