La confianza, solo en unos pocos

Únicamente 12 jugadores pericos superan la mitad de minutos disputados Tan solo Leandro Cabrera y Joselu Mato han jugado los 1.080 minutos de las 12 jornadas ligueras

Tiene claro Diego Martínez los jugadores que han de llevar el peso de este Espanyol. En Mallorca repitió por primera vez once desde que comenzó la campaña, y lo hizo a pesar de que había jugadores con molestias.

Pero es que el técnico blanquiazul confía en un grupo reducido de futbolistas, hasta el punto de que solo 12 futbolistas han disputado más de la mitad de minutos ligueros jugados hasta el momento. Leandro Cabrera y Joselu Mato, pese a ello, son los únicos que han completado los 1.080 minutos que se han disputado. Y pinta que seguirá siendo así.

Además de los citados futbolistas, tres jugadores más superan la barrera de los mil minutos: Brian Oliván, Sergi Darder y Vini Souza. Todos ellos han sido titulares en las 12 jornadas disputadas hasta el momento y sobre ellos se mantiene el Espanyol. Pero no son los únicos.

Con menos presencia por lesiones o sanciones, los otros siete hasta llegar a los 12 comentados. Se trata de Lecomte, Óscar Gil, Calero, Sergi Gómez, Edu Expósito, Puado y Braithwaite.

El meta galo se perdió los encuentros que se le dieron a Álvaro Fernández debido a sus errores; Óscar Gil está una jornada sí, la otra no con problemas físicos; Calero entra y sale del once en función de las lesiones y las sanciones en defensa; Sergi Gómez ha estado sancionado y en la enfermería; Edu Expósito es siempre uno de los primeros sustituidos; y Puado y Braithwaite han estado varias jornadas disputándose un puesto, además de que el danés llegó en la cuarta jornada y ha estado sancionado dos partidos por su expulsión en el duelo jugado en el RCDE Stadium en la séptima jornada ante el Valencia.

El hecho de tener un equipo fijo hace que muchos de los futbolistas de la plantilla apenas estén teniendo protagonismo. Además de Joan García, el único que no ha debutado todavía, apenas han gozado de minutos Pol Lozano (11), Simo (32), Dani Gómez (52) y Omar El Hilali (88).

Llama la atención la poca presencia en el equipo de un futbolista importante el pasado curso como Keidi Bare (204) o de la eterna promesa Nico Melamed (167).