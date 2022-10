Indignación en Mallorca por el penalti no pitado ante el Espanyol: "Es una p*** vergüenza"

El equipo balear se quejó de una acción clamorosa de Oliván sobre Ángel La acción se produjo a los últimos minutos del encuentro con el marcador en tablas

El VAR volvió a ganar protagonismo y esta vez fue el equipo de Javier Aguirre quien lo sufrió. El conjunto balear se encontró con un posible penalti de Oliván sobre Ángel que el colegiado no señaló. Una acción que podría haber sido decisiva para el partido, ya que el marcador estaba en tablas y eran los últimos minutos del encuentro.

La jornada 12 entre Mallorca y Espanyol no dejó indiferente a ninguno de ambos conjuntos. Todo Son Moix estalló contra el colegiado. Era el minuto 88 del encuentro y el delantero, en una jugada en la cual consiguió inmiscuirse por el área perica, fue derribado por Oliván. Así, Díaz de Mera no le dio más importancia y mandó sacar desde la esquina.

Tras unos segundos de incertidumbre y dudas en el VAR, se reanudó el juego ante la incredulidad de Aguirre y de todo el estadio balear. La crispación llegó a tal punto que Aguirre y Pablo Maffeo acabaron expulsados del encuentro. El protagonista de la acción declaró que “He sentido el golpe y la acción es muy clara. Yo insisto en que vaya al VAR porque para eso le han puesto. He visto las imágenes y es que no hay duda, es clarísimo. No sé en que momento no se le pasa por la cabeza no ir al VAR o ni si quiera que lo avisen. Lo de hoy es un penalti en el 88′ que para nosotros podrían haber sido 3 puntos más. Al final, todo sigue igual. Nosotros nos estamos jugando mucho”

Por su parte, el técnico, también explicó el motivo de su tarjeta roja: "La expulsión ha sido por estar fuera del área técnica. En la primera parte estuvimos mejor, pero no estuvimos acertados en el último tercio. La condición de local y ante un rival directo hay que ganar, pero ellos tampoco querían perder. Su gol ha sido con algo de fortuna, pero eso no se entrena en la semana".

Pablo Maffeo también se llevó la tarjeta después de que, según el acta de Díaz de Mera, hubiera dicho "Esto es una puta vergüenza" varias veces al cuarto árbitro". Las reacciones ante la polémica jugada no se hicieron esperar, incluso el equipo balear publicó en redes un mensaje "Otra noche sin poder dormir". El VAR y los penaltis, otra vez foco de las críticas.