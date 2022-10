Diego Martínez repitió alineación por primera vez esta campaña

Pese a tener jugadores tocados, el Espanyol puso en liza en Mallorca el mismo once que contra el Elche Hasta el momento, siempre había habido al menos una permuta de una jornada a otra

Empató a un gol el Espanyol en Mallorca gracias a un afortunado tanto de Lazo, el primero que logra como blanquiazul. En un duelo en el que Muriqi adelantó a los locales en el primer encuentro de la duodécima jornada, Diego Martínez puso en liza el mismo once que la jornada anterior, algo que no había hecho hasta el momento. Saltaron al verde de inicio los mismos once hombres que lo hicieron el pasado fin de semana en el RCDE Stadium frente al Elche, duelo que también finalizó con reparto de puntos.

Lesiones, sanciones y errores groseros habían privado al entrenador del Espanyol de repetir once en las primeras jornadas, hasta que en el Visit Mallorca Estadi pudo hacerlo, demostrando su confianza en un mismo bloque a pesra de que las tan necesarias victorias no están llegando. Y eso que el entrenador perico contaba con jugadores tocados como Óscar Gil, Brian Oliván o el goleador del equipo, un Joselu que sufre una sequía de tres jornadas sin ver puerta.

Habrá que ver si de cara al próximo partido ante el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano Diego Martínez puede volver a poner en liza a los mismos futbolistas. Si las lesiones respetan al equipo, incluso podría haber novedades ya que Rubén Sánchez y el juvenil Luca Koleosho se encuentran en la recta final de sus lesiones.

El Espanyol suma once puntos en 12 jornadas y no se despega de la zona baja de la clasificación. El cuadro blanquiazul tiene dos partidos de mucha dificultad antes del parón liguero por el Mundial: visita al Atlético de Madrid y recibe al Villarreal. Tras ello, y antes de parar para la disputa de la cita de selecciones, los pericos visitarán en la primer aronda de la Copa del Rey al débil CD Rincón malacitano.