Edu Expósito: "Será mucho más fácil si Darder se queda"

El centrocampista del Espanyol ha avisado de que la Segunda "es muy difícil" y se ha mostrado confiado en coger protagonismo y ganarse la titularidad con Luis García El ex del Eibar ha valorado en una entrevista en 'Esports Cope' el trabajo del director deportivo Fran Garagarza, quien confió en él en el cuadro vasco

El centrocampista del Espanyol Edu Expósito ha destacado la importancia de Sergi Darder para lograr el ascenso en una entrevista concedida a 'Esports Cope', en la que se ha mostrado confiado de volver a ganarse la titularidad y el protagonismo con Luis García.

El futbolista de Cubelles ha valorado que el Espanyol "pierde a un jugador muy importante si Darder se va". "Será mucho más fácil si el capitán se queda, conocemos la situación, deben ponerse de acuerdo él y el club para lo que sea mejor para ambos. Ojalá se quede, porque para nosotros es un jugador vital", ha analizado.

Teniendo o no a Darder en el equipo, Edu Expósito conoce de primera mano las dificultades de la categoría: "No es posible pensar que se va a asceder ya, se necesita mucho trabajo". El medio ha estado "cerca de ascender dos años consecutivos con Dépor y Eibar" y no lo logró a pesar de ser equipos recién descendidos. "Habrá momentos de duda, lo importante será estar siempre cerca de la cabeza y saber que irmos a campos complicados".

El catalán, de 26 años, llegó al Espanyol el curso pasado a cambio de más de 4 millones de euros y, a pesar de comenzar siendo titular, fue "perdiendo protagonismo". "El Espanyol es donde quiero estar, pero quiero ser importante", ha expresado un Edu Expósito que ha garantizado que se preparará "bien para estar en condiciones de tener minutos" con Luis García.

Sobre Garagarza y Luis García

El centrocampista no ha perdido la oportunidad de alabar el trabajo del técnico blanquiazul y del nuevo director deportivo, un Fran Garagarza al que conoce muy bien de su etapa en el Eibar: "Es un trabajador que viene desde abajo, sabe de donde viene y dónde ha venido a remar.

Sobre el preparador asturiano, Expósito ha dejado claro que "quiere mucha intensidad, ser protagonistas con el balón y adquirir automatismos que a veces son complejos porque varían según se posicione el rival".