La divertida competencia goleadora entre Nico Melamed y Ansu Fati

Ambos siempre terminaban los campeonatos siendo los máximos goleadores... y alguna acción de picardía hubo por medio Melamed mantiene de aquellas épocas más contacto con Eric Garcia y Nico González

Los derbis entre Barça y Espanyol con Ansu Fati y Nico Melamed fueron apasionantes en los años en los que ambos despuntaban en el fútbol base. En la entrevista concedida a SPORT, el de Castelldefels los rememora.

“En cada Liga acabábamos compartiendo ese liderato por el máximo goleador; al final un año me lo llevaba yo, otro él, pero siempre ha habido el pique. El año de cadetes, con David Fernández de entrenador, estuve ahí muy emparejado con Ansu y con Marc Tenas, le ganaba de un gol o así a Ansu y el último partido de Liga en el campo del Lleida, pues algún gol en propia me lo contaron a mí y me llevé el trofeo”, sonríe con picardía Melamed al recordarlo.

Centrado en el derbi

No obstante, mantiene más contacto con Nico González, ahora en el Valencia, y con Eric García, con el que no ha hablado porque “esta semana priorizo estar con los míos, con los jugadores de mi equipo”. Espera el derbi con ilusión, ganas y un espíritu muy competitivo.