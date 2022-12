"Llegué para jugar con Messi y justo se fue; ojalá vuelva"

Eric Garcia ha hablado para los micrófonos del canal de 'twitch' Jijantes y ha valorado su situación actual, el futuro de Leo y muchas cosas más "Tengo ganas de ver al mejor Ansu. En los entrenos del Mundial lo veía con una chispa diferente"

Después de pasar (inesperadamente) inadvertido por la Copa del Mundo de Qatar, Eric Garcia ha regresado a la rutina con el FC Barcelona con la vista puesta en intentar ganarse un puesto. El de Martorell sabe que tiene mucha competencia, más aún con Ronald Araujo y Christensen a pleno rendimiento. A pesar de ser uno de los hombres de confianza de Luis Enrique los meses previos, el técnico asturiano no hizo jugar al central del Barça ni un minuto en Qatar.

Eric ha pasado por los micrófonos del canal de 'Twitch' de Gerard Romero para repasar la actualidad y el derbi del próximo sábado ante el Espanyol. Acerca de la reciente Copa del Mundo, Eric ha comentado que "puede ser que hubiera euforia. Los primeros partidos suelen ser los mas complicados y ganar 7-0 puede generar mucha expectativa. Pero no creo que fuera eso. Creíamos en lo que hacíamos, pero fue una hostia dura".

Sobre el derbi ante el Espanyol, el central de Martorell comenta que "hay excitación máxima, los que venimos desde la Masia de pequeños el partido más importante era el del Espanyol. Sabemos lo importante que es para uno mismo y para el club". Se juega el día 31: "Un poco raro lo del 31, nadie está acostumbrado a este horario. Pero para acabar el año puede venir muy bien".

ANSU, A TOPE

Donde se ha explayado más es con Ansu, amigo desde hace muchos años: "Tengo ganas de ver al mejor Ansu. En los entrenos del Mundial lo veía con una chispa diferente. Estos días aquí también, ese algo especial que tiene él. Ojala lo pueda demostrar. Todos sabemos que lo tiene. No es fácil lo que ha pasado con las lesiones, necesita su proceso de recuperación. Es muy fuerte mentalmente y trabaja mucho en el gimnasio. Tendrá recompensa".

Gerard Piqué. "Se echa de menos a Piqué. Es un jugador y persona diferente, sabíamos que se echaría de menos. La facilidad que tiene de estar haciendo cachondeo y en tres minutos hacer un partidazo y estar concentradísimo. Es al único que veo capaz de hacer esto. En el campo cambia. De Gerard he aprendido que es inteligente, dentro y fuera. Dentro es de esos que ve todo un segundo antes. Se decía que era rápido o lento. No sufre, lee lo que va a pasar. Recuerdo un partido de Copa ante Williams y estaba tocado de la rodilla e hizo un partidazo".

BERNARDO Y MESSI

Sobre su salida del City y la situación de Bernardo Silva Eric comenta que "le dije a Pep que tenía la opción de ir al Barça y lo entendió. Yo me iba gratis y se acababa el contrato y a Bernardo no. Siempre dije cuando me preguntaban que para mi Bernardo era el mejor, el más diferente. Cuantos mejores haya, mejor haremos a todos".

Por último, Messi: "Cuando vine aquí dije que por fin podía ver a Messi y justo se fue. Es el mejor que he visto, ha demostrado en el Mundial el nivel físico que tiene. Tener a un jugador como él no te puede condicionar nunca".