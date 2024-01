PTO Y World Triahtlon anuncian el relanzamiento del PTO TOUR

La Organización de Triatletas Profesionales (PTO) y ‘World Triathlon’ han anunciado un importante relanzamiento del PTO Tour, con 40 de los atletas mejor clasificados del mundo compitiendo en un calendario ampliado para 2024, que contará con ocho carreras y se conocerá como T100 Triathlon World Tour. La evolución del PTO Tour al T100 Triathlon World Tour se produce tras el acuerdo que PTO y ‘World Triathlon’ alcanzaron en agosto de 2023, por el cual, dicho campeonato se convierte oficialmente en el Campeonato del Mundo de Larga Distancia.

T100 Triathlon World Tour visitará tres continentes. Comenzará en Miami el 9 de marzo y tendrá su desenlace con una Gran Final en un lugar de Oriente Medio a finales de noviembre (el país se anunciará próximamente), donde se coronará al Campeón del Mundo femenino y masculino.

El calendario completo del Tour Mundial de Triatlón T100 para 2024 incluye:

1. 9-10 de marzo - Miami T100

2. 13-14 de abril - Singapur T100

3. Junio TBA - California T100

4. 27-28 de julio - Londres T100

5. 28-29 de septiembre - Ibiza T100 (junto con la Copa de España MD/LD)

6. 19-20 de octubre - Lago Las Vegas T100

7. 16-17 de noviembre - Dubai T100

8. 29-30 Nov - Gran Final - el lugar se anunciará en breve

Estrellas con la presencia de Javier Gómez Noya

Además de revelar las sedes y las fechas, también se ha dado a conocer una alineación internacional de 40 triatletas de primera fila que competirá en un mínimo de cinco pruebas, así como en la Gran Final. Entre ellos se encuentra Javier Gómez Noya, leyenda española del triatlón.

Son 32 de los atletas se clasificaron como resultado de su Clasificación Mundial PTO en dos momentos durante 2023, con ocho plazas adicionales concedidas a mujeres y hombres que por sus resultados pasados y su potencial futuro aportarán emoción al circuito y a los países anfitriones. Los wildcards individuales se otorgarán para cada carrera en consultas entre World Triathlon y PTO.

"Hemos tenido claro que queríamos crear un circuito que representara la cúspide de este deporte y hemos hablado de la importancia de un calendario de carreras de alta calidad a lo largo de toda la temporada, en el que los mejores triatletas de resistencia del mundo se enfrenten de forma constante en lugares diferentes y emblemáticos”, declaró el presidente ejecutivo de PTO, Chris Kermode.

"Este es un importante paso para el triatlón y para nuestra ambición de elevar el triatlón profesional a un escenario deportivo global y también la culminación de algo en lo que hemos estado trabajando duro en los últimos doce meses", dijo Marisol Casado, presidenta de World Triathlon.

Ibiza, una de las 8 sedes

“Nos hubiéramos equivocado si después de la experiencia de 2023 no hubiéramos repetido de nuevo en 2024 albergando el T100 Ibiza. Mostrar al Mundo lo mejor de la Isla de Ibiza me parece que es lo más acertado. Y no solamente queríamos que fuera una prueba para los profesionales. Hemos querido que se celebre simultáneamente la Copa de España de Media Distancia, con una única sede en Ibiza, de forma que todo el espectáculo de la PTO lo van a poder disfrutar los deportistas españoles. De esta manera nos consolidamos con una referencia en la Media Distancia. Ibiza vuelve a ser en 2024 la única prueba PTO de Europa, y lo será, también, espero en 2025 y 2026”, declaró José Hidalgo, presidente de la Federación Española de Triatlón.

“Para nosotros es un éxito el tener este evento de nuevo. Venimos de acoger el Multideporte y la edición del PTO European del 2023 y estamos muy contentos. Estamos volcados con el triatlón y con el deporte, porque deporte y desestacionalización van de la mano. Es nuestra gran apuesta porque Ibiza es un lugar magnífico para divertirse y pasarlo bien, pero tambíen un escenario único para practicar deporte”, dijo el presidente del Consell Insular d'Eivissa, Vicente Marí.

El cambio de marca: del PTO Tour a T100 Triathlon World Tour

Sobre el cambio de marca del PTO Tour a T100 Triathlon World Tour, el Director General de PTO, Sam Renouf, explicó: "Éste era el momento adecuado para introducir una marca más orientada al consumidor. A medida que hemos ido desarrollando las carreras y el producto de difusión en los últimos tres años, hemos seguido escuchando las opiniones de todas las partes, incluidos nuestros socios de difusión, los medios de comunicación, los aficionados y, por supuesto, los atletas que son copropietarios de la organización”, afirmó.

“Estaba claro que necesitábamos ser más explícitos sobre el hecho de que se trataba de un tour mundial de triatlón, además de ser héroes de la emocionante distancia de 100 km, que sigue marcándonos y ofreciendo carreras atractivas. El hecho de que las carreras se conozcan como la T100 de Singapur o la T100 de Ibiza, creemos que ayudará a establecer la T100 tanto como una marca poderosa como un formato único, lo que sólo ayudará en la misión de llevar el deporte a un público más amplio. Esto creará más oportunidades para atraer nuevas ciudades anfitrionas, patrocinadores comerciales e involucrar a aficionados y participantes masivos que presentaremos en cada una de nuestras paradas este año”, concluyó.

Los aficionados también tomarán la salida de la T100

No serán sólo los atletas profesionales los que tendrán la oportunidad de correr en el Tour Mundial de Triatlón T100. Se han anunciado carreras de participación masiva para aficionados, incluyendo la recién establecida distancia de 100km en seis etapas: Singapur, Londres, Ibiza, Lago Las Vegas, Dubai y en la Gran Final. Estas carreras de participación masiva darán a los aficionados la oportunidad de competir en los mismos circuitos espectaculares que los profesionales, así como de ver de cerca a los mejores del mundo.