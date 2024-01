Netflix se acerca más al deporte

No, no es deporte en directo como tal, pero se le empieza a parecer. Netflix ha insistido en multitud de ocasiones que su interés no está en las retransmisiones deportivas de siempre, sino que su apuesta es contar lo que pasa en torno a eso. Ahí está el sinfín de documentales entre bambalinas de algunas de las principales competiciones, y muchos pensábamos que quizás sí, que no iría a más. Hasta que esta semana anunció un movimiento inesperado. La WWE, gran promotora de espectáculos de lucha libre, ha decidido llevar su programa estrella, Raw, a la plataforma de streaming, un acuerdo valorado en 5.000 millones de dólares y que acerca a Netflix al directo deportivo y le permite continuar dando forma a un posicionamiento muy claro en este negocio.

Porque hay un hilo conductor muy claro entre lo que le ofrece este acuerdo y lo que siempre ha buscado centrándose en películas y series: la distribución a nivel mundial de un producto y no sólo por territorios, al tiempo que le permite crear en cierto modo sagas que estiran la reproducción más allá del día de la emisión. Por ahí van los tiros a futuro, y el gran problema para el deporte de siempre es que esa necesidad de los gigantes tecnológicos hoy no casa con las regulaciones.