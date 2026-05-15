Los Hispanos se acercan al Mundial de 2027... pero pudo ser bastante mejor

Los Hispanos dieron el primero de los dos pasos que necesitan para clasificarse para el Mundial que se disputará el próximo invierno en Alemania gracias a la victoria lograda en la madrugada de este viernes contra Israel por 32-27 en Buenos Aires. La Casa del Handball Argentino también acogerá el duelo de vuelta en la eliminatoria europea más sui generis.

España - Israel (balonmano, Clasificación para el Mundial de 2027), 15/05/2026 CLASIFICACIÓN PARA EL MUNDIAL DE 2027 ESP 32 27 ISR Alineaciones ESPAÑA, 32 (18+14): Sergey Hernández (p.), Abel Serdio (1), Ian Tarrafeta (6), Imanol Garciandia (2), Jan Gurri (3), Aleix Gómez (3, 3p.), Ian Barrufet (1) -siete inicial-, Gonzalo Pérez de Vargas (p.s.), Antonio Serradilla (1), Marcos Fis (4), Agustín Casado (2), Dani Fernández (3), Artur Parera, Antonio Bazán, Mario Nevado (3) y Kauldi Odriozola (3). ISRAEL, 27 (12+15): Yahav Shamir (p.), Snir Natsia (3), Tomer Bodenheimer (1), Daniel Mosindi (1), Yonatan Dayan (5, 1p.), Nadav Cohen (3), Nadav Nizri (3, 2p.) -siete inicial-, Lior Gurman (p.s.), Yoav Lumbroso (5), Or Refael Levy (2), Amir Shneider, Yosef Appo, Daniel Sarfati (2), Ram Turkenitz y Noam Yair Sosna (1).

No fue una noche demasiado inspirada de una selección española que tan solo mostró su superioridad en la mitad de los minutos, aproximadamente del 15' al 45'. En el primer cuarto de partido no estuvo firme en defensa y en el último bajó un par de revoluciones en ataque y no marcó ni un tanto en juego.

De inicio, David Pisonero sorprendió a la defensa española con aclarados para lanzarse en tromba en uno contra uno. Y entre el cambio horario, el jet-lag y algún que otro problema de coordinación, costó frenar esas acometidas que lideraban dos de los jugadores con más talento de los asiáticos, Yoav Lumbroso y Nadav Nizri.

Israel mandaba por 6-7 en el minuto 11, aunque el partido ya había empezado a cambiar. Antonio Serradilla se hizo grande en defensa y entre todos maniataban los ataques israelíes. Ian Tarrafeta dio la vuelta al marcador con su quinto tanto (9-8, min. 15) y ahí le tomó el relevo un huracán llamado Marcos Fis. El fichaje del Barça para julio de 2027 marcó tres golazos y España se situó 11-8 tras un parcial de 4-0.

Los ataques de Israel se estrellaban una y otra vez contra el centro defensivo español, Sergey Hernández empezó a aparecer y la renta no dejó de subir, con dos goles de Agustín Casado y otro de Fis para cerrar una primera parte que acabó mucho mejor de lo que empezó. 18-12 para acercarse más al Mundial a falta de 90 minutos.

La segunda parte fue extraña. La entrada de Dani Fernández dinamitó el ataque y la selección española parecía encaminarse a un triunfo muy amplio cuando un Kauldi Odriziola en estado de gracia estableció la máxima renta con el 23-16 a 21 minutos del final.

Jan Gurri, en una acción del partido contra Israel / RFEBM

Todo marchaba de maravilla y los tantos de Tarrafeta y de Gurri permitieron ampliar esa ventaja hasta los ocho goles (31-21, min. 51). Sin embargo, ahí España quizá se relajó o posiblemente fue culpa del cansancio, pero lo cierto es que desapareció en las dos mitades de la pista y tuvo suerte de que Sergey Hernández estuvo estelar en esa recta final.

Lumbroso, un jugador de mucho talento en el uno contra uno, encontraba huecos y combinaba con sus compañeros cuando le salían a la ayuda. El tiempo de David Pisonero para atacar con siete dio sus frutos e Israel logró un parcial de 0-4 para situarse 31-27 a 4:33 del final. Ahí los Hispanos apretaron los dientes para ganar por 32-27, una ventaja de cinco goles que debería refrendarse el sábado con destino al Mundial.