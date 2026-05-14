Siga en directo a los Hispanos en el España - Israel de clasificación para el Mundial de 2027

Los Hispanos afrontan el primero de los dos partidos ante Israel en la eliminatoria de clasificación directa para el Mundial que se disputará en enero de 2027 en uno de los templos del balonmano, Alemania.

El bombo deparó un incómodo rival, más por la situación geopolítica de la actualidad que por su talento balonmanístico. Tras una intervención personal del presidente federativo, Paco Blázquez, los dos partidos se disputarán en Buenos Aires.

'La Casa del Handball Argentino' acoge este viernes a las 0.00 horas (seis de la tarde del jueves en Argentina) el primer partido y SPORT lo ofrecerá en directo. Hay cuatro azulgranas en liza: Aleix Gómez, Ian Barrufet, Dani Fernández y Antonio Bazán.

32-27. Marca Aleix Gómez de penalti.

¡Otra vez Sergey Hernández! Tiempo de Jordi Ribera con 1:20 por delante.

Dos minutos para el final y parcial de 0-4.

Siete metros clarísimos sobre Marcos Fis que se 'tragan' los colegiados. Malos como la magarza.

¡Paradón de Sergey ante Natsia!

Cinco minutos llevan los Hispanos sin ver puerta.

MINUTO 55: 31-27 Vuelven los errores de los primeros 10 minutos, golazo de Dayan e Israel está a cuatro.

TIEMPO DE RIBERA 31-26. 'Colgada' para Tarrafeta y paradón de Israel. Marca Natsia y para el partido Jordi Ribera. El ataque con siete ha dejado en cinco una renta que fue de ocho goles. Toca reaccionar. Seis minutos para el final.

MINUTO 24: 31-25 31-25. Marca Dayan de penalti.