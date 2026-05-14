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Siga en directo a los Hispanos en el España - Israel de clasificación para el Mundial de 2027

España disputa ante Israel en Argentina el primer partido del play-off con un billete en juego para la cita universal

El seleccionador Jordi Ribera no quiere confianzas ante Israel

El seleccionador Jordi Ribera no quiere confianzas ante Israel / EFE

David Rubio

David Rubio

Los Hispanos afrontan el primero de los dos partidos ante Israel en la eliminatoria de clasificación directa para el Mundial que se disputará en enero de 2027 en uno de los templos del balonmano, Alemania.

El bombo deparó un incómodo rival, más por la situación geopolítica de la actualidad que por su talento balonmanístico. Tras una intervención personal del presidente federativo, Paco Blázquez, los dos partidos se disputarán en Buenos Aires.

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'La Casa del Handball Argentino' acoge este viernes a las 0.00 horas (seis de la tarde del jueves en Argentina) el primer partido y SPORT lo ofrecerá en directo. Hay cuatro azulgranas en liza: Aleix Gómez, Ian Barrufet, Dani Fernández y Antonio Bazán.

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