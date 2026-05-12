Los Hispanos ya están en Buenos Aires para la eliminatoria más surrealista

El sinsentido mayor del reino está en marcha y la selección española masculina de balonmano ya vela armas en Argentina de cara a los dos partidos de la eliminatoria de clasificación para el Mundial de 2027. El rival será Israel y ambos duelos se disputarán en Buenos Aires, en 'La Casa del Handball Argentino'.

La imposibilidad de jugar en territorio israelí por el conflicto con Irán y las dificultades para organizar el partido de vuelta en España por llevaron a liderar la búsqueda de una alternativa a Paco Blázquez, presidente de la Federación Española.

"Espero que los jugadores vayan lo más cómodos posible, en business, porque son dos viajes muy largos en un momento clave de la temporada", manifestó en la comparecencia previa a la ida de los cuartos de final de la Champions en Nantes el técnico azulgrana, Carlos Ortega.

Paco Blázquez (presidente de la RFEBM), con Gonzalo Pérez de Vargas / RFEBM - J.L. RECIO

Tras la baja de Petar Cikusa por una lumbalgia, la selección cuenta con cuatro jugadores del Barça: Dani Fernández, Ian Barrufet, Aleix Gómez y Antonio Bazán. Además, regresa el mítico exazulgrana Gonzalo Pérez de Vargas tras su lesión y estarán el también meta Sergey Hernández (jugará en el Barça la próxima temporada) y Marcos Fis (será blaugrana en julio de 2027).

De hecho, el primer vuelo transportó este viernes al grueso de la expedición junto al cuerpo técnico, encabezado por el catalán Jordi Ribera. Unas horas más tarde llegaron en otro vuelo Imanol Garciandia y los citados Hernández y Pérez de Vargas.

Los Hispanos comieron a las 18.15 horas (cinco menos en Argentina), a las ocho y media se montaron en el autobús y realizaron una sesión de gimnasio de nueve a diez. A la 1.30 de la madrugada (20.30 horas en Buenos Aires) cenaron juntos.

El azulgrana Antonio Bazán, feliz e ilusionado / RFEBM

La experiencia internacional de los israelís se reduce a tres derrotas en la fase de grupos del Europeo de 2022. El detalle más importante es la presencia como seleccionador de David Pisonero, entrenador del Recoletas At. Valladolid. El vallisoletano ya obró un milagro en la ronda anterior al eliminar a Georgia por un gol con los dos partidos a domicilio (29-32 y 28-30).

LA CONVOCATORIA

-Portería: Sergey Hernández (Magdeburgo), Gonzalo Pérez de Vargas (THW Kiel) y Álvaro Pérez (Ademar León).

-Central: Ian Tarrafeta (Nantes).

-Lateral derecho: Imanol Garciandia (Pick Szeged) y Marcos Fis (Fraikin Granollers).

-Lateral izquierdo: Jan Gurri (Sporting), Antonio Serradilla (Stuttgart), Agustín Casado (Montpellier) y Mario Nevado (IRUDEK Bidasoa Irun).

-Extremo derecho: Aleix Gómez (Barça) y Kauldi Odriozola (Nantes).

-Extremo izquierdo: Ian Barrufet (Barça) y Dani Fernández (Barça).

-Pivote: Abel Serdio (Wisla Plock), Artur Parera (Bada Huesca) y Antonio Bazán (Barça).