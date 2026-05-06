Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Bayern - PSGDónde ver Bayern - PSGBOECuantas Champions tiene el BayernCuantas Champions tiene el PSGBarça - Nantes balonmanoPanathinaikos - Valencia BasketFinal Four EuroligaFinal ChampionsRüdigerSimeoneAnsu FatiMourinhoFinal 8 Hockey PatinesQuinta plaza ChampionsMateu LahozClasificación La VueltaVuelta a España femenina Etapa 5Rafa Jódar RomaHorarios MotoGPDescenso LaLigaEspaña Europeo sub-17Barcelona Final Champions FemeninaUFCGiro ItaliaMikel ArtetaRefugio ArtetaPS Store
instagramlinkedin

BALONMANO

¡Qué espectáculo! El Barça destruye al Nantes e irrumpe en la Final Four de la Champions

El cuadro blaugrana defendió el +2 de la ida, ganó por 31-21 y estará en Colonia por octava temporada consecutiva

El Barça fulmina al Nantes y se encarrila hacia la Final Four de la Champions

El Barça fulmina al Nantes y se encarrila hacia la Final Four de la Champions

El Barça fulmina al Nantes y se encarrila hacia la Final Four de la Champions / @esport3

David Rubio

David Rubio

Ante la mirada del presidente electo Joan Laporta y del mítico Valero Rivera, el Barça superó la férrea resistencia del HBC Nantes para imponerse por 31-21 en un Palau espectacular (30-32 en la ida). El homenaje previo al Valero Rivera jugador acabó en una fiesta total en el Palau que se fraguó desde la defensa, con Aleix Gómez espectacular y con Emil Nielsen magnífico.

Barça - HBC Nantes (balonmano, Machineseeker EHF Champions League), 06/05/2026

MACHINESEEKER EHF CHAMPIONS LEAGUE

31
21
Alineaciones
BARÇA, 31
(15+16): Emil Nielsen (p., 16 paradas), Domen Makuc, Luís Frade (2), Blaz Janc (1), Tim N'Guessan (3), Aleix Gómez (10, 5p.), Dani Fernández (1) -siete inicial-, Viktor Hallgrimsson (p.s., 1 parada), Jonathan Carlsbogard, Ludovic Fàbregas (2), Dika Mem (4), Seif Elderaa (1), Ian Barrufet (3), Djordje Cikusa (2), Antonio Bazán (1) y Adrián Sola (1).
HBC NANTES, 21
(12+10): Nacho Biosca (p., 12 paradas), Shuichi Toshida, Thibaud Briet (5), Ayoub Abdi (1), Ayméric Minne (2), Kauldi Odriozola (2), Valero Rivera (4, 3p.) -siete inicial-, Ivan Pesic (p.s., 6 paradas), Nicolas Tournat (3), Rok Ovnicek, Julien Bos (1), Romain Lagarde, Noam Leopold (2), Ian Tarrafeta (1) y O'Brian Nyateu.
ÁRBITROS
Bojan Lah y David Sok (Eslovenia). Excluyeron dos minutos a los locales Ian Barrufet (37:16) y Blaz Janc (49:59); y al visitante Shuichi Toshida (26:15)-
MARCADOR CADA CINCO MINUTOS
2-3, 5-7, 6-8, 10-10, 12-12, 15-12 (descanso), 16-13, 20-15, 24-16, 26-17, 28-19 y 31-21 (final).
INCIDENCIAS
Partido de vuelta de los cuartos de final de la Machineseeker EHF Champions League masculina de balonmano disputado ante 3.645 espectadores en el Palau Blaugrana (Barcelona).

La jornada empezó con la trabajadísima clasificación para la cita del Lanxess Arena del todopoderoso Füchse Berlín, que tuvo que recurrir a los penaltis para dejar en la cuneta al One Veszprém que dirige el extécnico azulgrana Xavi Pascual. Tras el 35-34 de la ida, los germanos ganaron por 31-30. Los acompañará el Aalborg, que eliminó al Sporting de Portugal.

El Nantes llegó sin complejos y al borde del '4 igualó la eliminatoria (1-3). Con Thibaud Briet imparable, el conjunto galo alternaba ventaja de uno y dos goles (4-6, min. 8:53). Con la 'roca' japonesa Yoshida y la envergadura de Briet, el centro defensivo galo no daba concesiones y Tournat buscó a Blaz Janc para mantener el +2 (6-8, min. 13:26). Ahí fue clave la entrada de Ludovic Fàbregas en defensa y en ataque. ¡Qué bueno es!

Valero Rivera, junto a Joan Laporta en el palco del Palau

Valero Rivera, junto a Joan Laporta en el palco del Palau / VALENTÍ ENRICH

El internacional 'bleu' fue cerrando el grifo anotador del Nantes con un trabajo sensacional, muy bien ayudado por Tim N'Guessan y por un Dika Mem cuya entrada fue impresionante, con dos golazos seguidos que equilibraron el marcador (8-8, min. 17:29).

Los franceses tan solo anotarían cuatro goles en los últimos 15 minutos del primer tiempo. Mención especial también para un Emil Nielsen de menos a más que se fue al descanso con ocho paradas y un 40%, aunque en el otro lado el exazulgrana Nacho Biosca estaba maravillando con 11 (46%).

El Barça puso la directa desde el 12-12, con otras dos paradas del astro danés y los tantos de un gran Aleix Gómez (cuarto penalti sin fallo), Fàbregas e Ian Barrufet. Al descanso, 15-12 y cinco goles de renta para los de Carlos Ortega después de 30 minutos de gran nivel y de alto voltaje.

Tim N'Guessan logra zafarse de Kauldi Odriozola

Tim N'Guessan logra zafarse de Kauldi Odriozola / VALENTÍ ENRICH

El Barça confirmó sus 'poderes' en el inicio de la segunda parte, con cuatro nuevos tantos de Aleix Gómez para irse a ocho y a 100 en la presente Champions (19-15, min. 38:44). Ni la rigurosa exclusión de Barrufet frenó a los azulgranas, que ganaban por seis en el 41' (21-15).

Noticias relacionadas y más

Con 23-16 y la eliminatoria casi perdida, Gregory Cojean lo intentó con ataque de siete. Fue en vano. Los goles de Aleix Gómez y de 'Barru' a puerta vacía acabaron con el experimento (25-16, min. 45:45). Y la recta final fue un espectáculo, porque el Barça no bajó el pistón y acabó ganando por 31-21 a un rival roto. ¡Otra vez a Colonia y van ocho seguidas!

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL