¡Qué espectáculo! El Barça destruye al Nantes e irrumpe en la Final Four de la Champions

Ante la mirada del presidente electo Joan Laporta y del mítico Valero Rivera, el Barça superó la férrea resistencia del HBC Nantes para imponerse por 31-21 en un Palau espectacular (30-32 en la ida). El homenaje previo al Valero Rivera jugador acabó en una fiesta total en el Palau que se fraguó desde la defensa, con Aleix Gómez espectacular y con Emil Nielsen magnífico.

Barça - HBC Nantes (balonmano, Machineseeker EHF Champions League), 06/05/2026 MACHINESEEKER EHF CHAMPIONS LEAGUE BAR 31 21 NAN Alineaciones BARÇA, 31 (15+16): Emil Nielsen (p., 16 paradas), Domen Makuc, Luís Frade (2), Blaz Janc (1), Tim N'Guessan (3), Aleix Gómez (10, 5p.), Dani Fernández (1) -siete inicial-, Viktor Hallgrimsson (p.s., 1 parada), Jonathan Carlsbogard, Ludovic Fàbregas (2), Dika Mem (4), Seif Elderaa (1), Ian Barrufet (3), Djordje Cikusa (2), Antonio Bazán (1) y Adrián Sola (1). HBC NANTES, 21 (12+10): Nacho Biosca (p., 12 paradas), Shuichi Toshida, Thibaud Briet (5), Ayoub Abdi (1), Ayméric Minne (2), Kauldi Odriozola (2), Valero Rivera (4, 3p.) -siete inicial-, Ivan Pesic (p.s., 6 paradas), Nicolas Tournat (3), Rok Ovnicek, Julien Bos (1), Romain Lagarde, Noam Leopold (2), Ian Tarrafeta (1) y O'Brian Nyateu.

La jornada empezó con la trabajadísima clasificación para la cita del Lanxess Arena del todopoderoso Füchse Berlín, que tuvo que recurrir a los penaltis para dejar en la cuneta al One Veszprém que dirige el extécnico azulgrana Xavi Pascual. Tras el 35-34 de la ida, los germanos ganaron por 31-30. Los acompañará el Aalborg, que eliminó al Sporting de Portugal.

El Nantes llegó sin complejos y al borde del '4 igualó la eliminatoria (1-3). Con Thibaud Briet imparable, el conjunto galo alternaba ventaja de uno y dos goles (4-6, min. 8:53). Con la 'roca' japonesa Yoshida y la envergadura de Briet, el centro defensivo galo no daba concesiones y Tournat buscó a Blaz Janc para mantener el +2 (6-8, min. 13:26). Ahí fue clave la entrada de Ludovic Fàbregas en defensa y en ataque. ¡Qué bueno es!

Valero Rivera, junto a Joan Laporta en el palco del Palau / VALENTÍ ENRICH

El internacional 'bleu' fue cerrando el grifo anotador del Nantes con un trabajo sensacional, muy bien ayudado por Tim N'Guessan y por un Dika Mem cuya entrada fue impresionante, con dos golazos seguidos que equilibraron el marcador (8-8, min. 17:29).

Los franceses tan solo anotarían cuatro goles en los últimos 15 minutos del primer tiempo. Mención especial también para un Emil Nielsen de menos a más que se fue al descanso con ocho paradas y un 40%, aunque en el otro lado el exazulgrana Nacho Biosca estaba maravillando con 11 (46%).

El Barça puso la directa desde el 12-12, con otras dos paradas del astro danés y los tantos de un gran Aleix Gómez (cuarto penalti sin fallo), Fàbregas e Ian Barrufet. Al descanso, 15-12 y cinco goles de renta para los de Carlos Ortega después de 30 minutos de gran nivel y de alto voltaje.

Tim N'Guessan logra zafarse de Kauldi Odriozola / VALENTÍ ENRICH

El Barça confirmó sus 'poderes' en el inicio de la segunda parte, con cuatro nuevos tantos de Aleix Gómez para irse a ocho y a 100 en la presente Champions (19-15, min. 38:44). Ni la rigurosa exclusión de Barrufet frenó a los azulgranas, que ganaban por seis en el 41' (21-15).

Con 23-16 y la eliminatoria casi perdida, Gregory Cojean lo intentó con ataque de siete. Fue en vano. Los goles de Aleix Gómez y de 'Barru' a puerta vacía acabaron con el experimento (25-16, min. 45:45). Y la recta final fue un espectáculo, porque el Barça no bajó el pistón y acabó ganando por 31-21 a un rival roto. ¡Otra vez a Colonia y van ocho seguidas!