Los Hispanos, a sentenciar ya el billete para el Mundial

Los Hispanos se entrenaron este miércoles en sesión matinal más otra vespertina en el gimnasio de carácter voluntario para ultimar la preparación del duelo que disputará este viernes a las 0.00 horas ante Israel en Buenos Aires en la ida de la eliminatoria más sui generis de la historia de clasificación para el Mundial de 2027 que se disputará en un templo del balonmano como Alemania.

El sinsentido que gobierna el panorama deportivo más politizado del siglo ha propiciado que españoles e israelís disputen los dos partidos en La Casa del Handball Argentino en Buenos Aires, con la vuelta este domingo a las 20.30 horas en el mismo escenario. Y eso gracias a la gestión liderada por el presidente federativo Paco Blázquez. ¿Dónde habrían jugado los asiáticos como locales? Mientras, Rusia sigue excluida del balonmano.

La expedición española aterrizó el miércoles en Buenos Aires y al trabajo habitual de preparación de un doble partido clave se une la necesidad de irse adaptando al 'jet lag' y a las cinco horas menos que hay en el país que preside el polémico Javier Milei. Y claro, lo más complicado para los jugadores será la vuelta a tierras españolas.

Sobre el papel, Israel no tendría que ser rival para una selección española que, de la mano de Jordi Ribera, sigue en pleno proceso de renovación. Tras la ausencia de Petar Cikusa por un problema de lumbalgia, son cuatro los jugadores del Barça en la convocatoria: Aleix Gómez, Ian Barrufet, Dani Fernández y Antonio Bazán.

Además, en clave azulgrana también destaca la presencia del hispanorruso Sergey Hernández, el meta que sustituirá a Emil Nielsen la temporada que viene en el Palau. Otro atractivo será el joven Marcos Fis, quien jugará en el Barça a partir de julio de 2027. Y el regreso tras su grave lesión de Gonzalo Pérez de Vargas, cinco veces ganador de la Champions como portero barcelonista.

El español David Pisonero es el seleccionador israelí desde marzo y debutó a lo grande con la clasificación para esta eliminatoria final tras superar a domicilio por un gol a Georgia, que fue local en los dos encuentros en Telavi. Pese a ello, parece casi imposible que el técnico del Recoletas At. Valladolid pueda idear una fórmula para superar a los Hispanos.

Echando un vistazo a esa eliminatoria contra los georgianos, los jugadores más destacados fueron el meta Yahav Shamir (Huttenberg de la segunda división alemana), el pivote Nadav Nizri (Maccabi Rishon LeZion) y los centrales Yoav Lumbroso (Dinamo Bucuresti) y Yonatan Dayan, quien acaba de ascender a la Bundesliga con el Balingen-Weilstetten. El otro ascenso ha sido para el Bietigheim-Metterzimmern de Iker Romero, quien dejará el equipo.

La experiencia de Israel en grandes competiciones se reduce a tres derrotas en el Europeo de 2002. El rival de España perdió contra Portugal por 26-15, llevó al límite a Rusia (26-27) y compitió hasta el final frente a los daneses (26-29). Una actuación más que meritoria que no ha tenido continuidad y no debería tenerla en el Mundial de 2027.