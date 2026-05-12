El Aalborg, entre el gran 'monstruo' de la portería y la gloria de Pasqui y Ortega

Aunque en Colonia siempre hay sorpresas y la línea entre el éxito y la decepción es más fina que en ninguna otra competición deportiva, el Barça ha salido bastante bien parado este martes del sorteo de la Final a Cuatro de la EHF Champions League.

Los azulgranas se enfrentarán el sábado 13 de junio en el Lanxess Arena al Aalborg Handbold danés, mientras que la otra 'semi' será un duelo fratricida alemán entre el campeón SC Magdeburg y el Füchse Berlin. Una será a las tres y la otra, a las seis.

También se realizó el sorteo de las semifinales del EHF Youth Trophy juvenil y el Barça que dirige Álvaro Polo se medirá al campeón, el GOG danés, que lo noqueó el año pasado en la misma ronda. Veszprém y Füchse jugarán la otra 'semi'.

El 'muro' del Aalborg

En un país como Dinamarca que vive para el balonmano, el campeón de las últimas dos ligas danesas inició a principios de la década un ambicioso proyecto deportivo que le ha permitido empezar a ser un habitual en la gran cita de Colonia.

Niklas Landin, un portero sensacional / EFE

Además del fichaje del exazulgrana y ya retirado Mikkel Hansen, una de las decisiones clave fue la de repatriar al meta Niklas Landin después de ocho exitosas temporadas en el Kiel. Con los 'Zebras' dio bastantes disgustos al Barça de Xavi Pascual.

El más doloroso fue la derrota a puerta vacía en la final de la Champions 2019-20 que se disputó en diciembre de 2020 en el Lanxess. A las órdenes del exjugador blaugrana Filip Jicha, el Kiel venció por 28-33 y dejó muy 'tocado' a Pasqui.

Dos veces oro olímpico y tres mundial, el meta de 37 años sigue brillando en el Aalborg, clasificado por un gol en cuartos ante el Sporting de Kiko Costa. También destaca el central alemán Juri Knorr, con pasado en el Barça Atlètic.

Dos buenos recuerdos

El Aalborg se ha enfrentado dos veces al Barça en Colonia y en ambas finales el cuadro azulgrana salió vencedor, aunque en la pasada campaña el cuadro escandinavo se impuso por 36-35 en la fase de grupos (en el Palau perdió por 35-27).

El Barça se exhibió en la final de 2021 contra el Aalborg / EFE

El mejor recuerdo en azul y grana fue precisamente el día de la despedida del gran Xavi Pascual en una destitución que se explicó muy mal y casi nadie entendió por las formas. Sin público en el Lanxess (Covid), el Barça arrasó al Aalborg por 36-23.

De hecho, la final esperada era un duelo entre los azulgranas y el PSG que dirigía el vallisoletano Raúl González, con Nikola Karabatic como gran capitán. Sin embargo, los galos perdieron por 33-35 ante los daneses en una semifinal memorable.

Carlos Ortega también tiene muy buenos recuerdos del Lanxess y del Aalborg, ya que el Barça alzó su duodécima y última Liga de Campeones en 2024 tras derrotar a los daneses por un agónico 31-30 con un lanzamiento de Hansen al larguero sin tiempo.

La valoración de Ortega

El técnico azulgrana tiene muy claro que será muy complicada la primera batalla de las dos que necesitaría el Barça para reinar en Colonia por cuarta vez en seis años y definió al rival en semifinales como un equipo "que lanza mucho desde fuera".

Carlos Ortega, hace tres temporadas en un duelo ante el Aalborg / EFE

"El Aalborg tiene mucha capacidad de lanzamiento, aunque también de penetración. Además, su defensa es un seis-cero muy pesado y muy contundente", recalcó el entrenador malagueño.

"Nos enfrentamos a un equipo que también juega muy rápido. Por todo ello, será un partido muy difícil de superar", analizó el único de la historia con ocho Copas de Europa (seis como jugador del Dream Team y dos como técnico azulgrana).