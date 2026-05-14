El 'póker' del Bera Bera, la segunda selección española

Ante casi 5.000 espectadores en el Donostia Arena, el Super Amara Bera Bera donostiarra confirmó su supremacía en el balonmano femenino el domingo con la conquista de su cuarta Copa de la Reina seguida y la segunda en los últimos tres años en el mismo escenario, con Granollers como sede de la pasada edición.

Dirigido por el vizcaíno Imanol Álvarez desde 2018, este club que surgió del Corteblanco Bidebieta se asemeja al Barça, ya que ha alzado las últimas cuatro Copas de la Reina y cinco de las últimas seis Ligas Guerreras Iberdrola. En la actual, reinaron en la fase regular y, tras superar al Grafometal Sporting La Rioja en cuartos, les espera el Conservas Orbe Zendal Porriño en 'semis'.

El Bera Bera accedió directamente a la Final a Ocho de San Sebastián y fue el mejor equipo en Illumbe. En cuartos vencieron al Caja Rural Aula Valladolid por 32-26, en semifinales sufrieron ante la férrea defensa del Elda Prestigio (25-23) y en la final no dieron opciones al Mecalia Atlético Guardés de Ana Seabra (26-21).

La extraordinaria asistencia de público y el desarrollo de la Final Eight, con un gran trabajo de promoción y con mucho mimo por parte de la Federación Española (RFEBM) volvieron a demostrar que a la afición hay que cuidarla para que responda. Nada que ver con partidos de la Liga ASOBAL en los que están semivacíos escenarios como el Palau del Barça o el Olímpic del Granollers.

¿Xuál es la clave del éxito del Super Amara Bera Bera? Lo primero, una estructura firme, con un crecimiento sostenido y una alianza integral desde 2016 con Super Amara, una cadena de supermercados que opera en la provincia de Gipuzkoa con ocho establecimientos físicos en cinco localidades de esta provincia norteña.

Imanol Álvarez dirige al equipo por octava temporada seguida y la clave del éxito es la apuesta por las mejores jugadoras nacionales que no se van al extranjero. En un panorama en el que están fuera las Danila So, Paula Arcos, Jennifer Gutiérrez (las tres en el Gloria Bristita), Alicia Fernández (Zaglebie Lubin) o Lysa Tchaptchet (Odense), toca ir a por las que siguen en España.

El cuadro donostiarra revalidó el título en la Copa de la Reina / EFE

Esta mezcla de coherencia y ambición ha permitido al Bera Bera contar con ocho internacionales con las Guerreras: las metas Nicole Wiggins y Lucía Prades, las centrales Carmen Arroyo y Elba Álvarez, las extremos derechos Maitane Etxeberria y Anne Erauskin, la lateral izquierdo Ester Somaza y la pivote Lyndie Tchaptchet (se irá al Metz la próxima campaña).

Tras caer por un solo gol en cuartos en la pasada edición, el único 'pero' de la actual fue la eliminación en la última ronda previa de la Liga Europea en la prórroga ante un equipazo, el JDA Bourgogne Dijon francés. La próxima temporada podría ser la definitiva, la del paso adelante también en Europa. Eso sí, ahora la prioridad es revalidar el título en la Liga Guerreras Iberdrola.