La Copa de España de bloque y velocidad ya tiene a sus primeros campeones

La emocionante Copa de España de bloque y velocidad que se celebra en Cuenca ha dejado a los aficionados a la escalada sin aliento este fin de semana, con un récord de participación que subraya el crecimiento y la pasión por este deporte en el país.

Santiago Oronich y Laia Taulats, en categoría sub18; Bernat Munné e Inés Allende, en sub16 y Nicolau Taulats y Carlota Merlé, en sub14, se adjudicaron los primeros títulos nacionales en juego en este fin de semana.

La jornada del sábado comenzó temprano con las clasificatorias de las categorías sub 14, sub 16 y sub 18, donde jóvenes talentos mostraron su destreza en la pared.

La Copa de España registra una alta participación / ORGANIZACIÓN COPA DE ESPAÑA

El ambiente eléctrico se mantuvo con las clasificatorias y finales de la Copa de España de velocidad absoluta, donde los competidores desafiaron la gravedad en un espectáculo impresionante. Las finales de velocidad dejaron a los espectadores al borde de sus asientos, con emocionantes duelos que demostraron la habilidad y determinación de los escaladores.

La jornada culminó con las finales de juveniles sub 14, sub 16 y sub 18, donde los jóvenes atletas brillaron con su técnica y agilidad. En conjunto, la Copa de España ofreció un día lleno de acción y exhibición de talento, consolidando aún más la posición del país en el mundo de la escalada deportiva.

La exitosa organización de la Copa de España de bloque y velocidad no habría sido posible sin el arduo trabajo de los organizadores de Indoorwall y B3. Con más de 300 participantes el sábado, su dedicación y planificación meticulosa aseguraron que el evento se desarrollara sin contratiempos, brindando a los competidores y espectadores una experiencia inolvidable. Su labor esencial fue fundamental para el éxito y la fluidez de una competición que destacó por su profesionalismo y pasión por la escalada deportiva.

Los podios del sábado

VELOCIDAD SUB18 MASCULINA

Santiago Oronich (FAM) Yago Real (FEXME) Lucas Pérez (FEXME)

VELOCIDAD SUB18 FEMENINA

Laia Taulats (FAM-AND) María Farré (FEEC) Maddi Aguirre (EFM-FVM)

VELOCIDAD SUB16 MASCULINA

Bernat Munné (FEEC) Jan Molistl (FEEC) Iker García (FEXME)

VELOCIDAD SUB16 FEMENINA

Inés Allende (EMF-FVM) Aina Vila (FEEC) Abril Farrús (FEEC)

VELOCIDAD SUB14 MASCULINA

Nicolau Taulats (FAM-AND) Javier León Gentol (FEGAMON) Mateo Vascónez (FEGAMON)

VELOCIDAD SUB14 FEMENINA