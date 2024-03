¡Twenty One Pilots está de vuelta! La fecha para la venta de entradas de los conciertos en Madrid y Barcelona

El dúo estadounidense Twenty One Pilots está de vuelta, con más de un año de antelación ya han anunciado la celebración de dos conciertos en España.

Estos conciertos serán parte de la gira mundial que recorrerá Norteamérica, Europa y parte de 'Oceanía' para presentar su nuevo disco 'Clancy', que saldrá a la luz el 17 de mayo.

Twenty One Pilots, se creó en 2009 en Columbus (Ohio, EE.UU.), acutalmente está compuesto por Tyler Joseph y por Josh Dun, quien entró como batería en 2011 para suplir el vacío dejado por los miembros fundadores Nick Thomas y Chris Salih.

Su carrera discográfica comenzó con su disco 'Twenty One Pilots' el mismo año de su formación, al que siguieron cinco discos más hasta "Scaled and Icy" (2021). Destacan sus singles más emblemáticos como 'Stressed Out', 'Blurryface', 'Heathens' o 'Trench'.

Los estadounidenses han vuelto a los escenarios y pasarán por España en abril de 2025. Ofrecerán dos conciertos que tendrán lugar en el Wizink Center de Madrid el día 21 y en el Palau Sant Jordi de Barcelona el día 22.

Venta de entradas

Las entradas para estas dos citas nacionales se pondrán a la venta el 5 de abril a partir de las 10 horas. Pero los usuarios del banco Santander podrán acceder antes a la preventa.

La primera preventa será el día 3 de abril a partir de las 10 horas, para poder acceder a ella será necesario ser titular de una tarjeta del Banco Santander y acceder a través de su plataforma 'Santander Music'.

La segunda preventa se producirá el día 4 de abril a partir de las 10 horas para los registrados en la web de Live Nation.

Gira mundial

El tour empezará el próximo 15 de agosto en el Ball Arena de Denver (Colorado) y recorrerá cerca de una treintena de ciudades de su país, entre ellas Los Ángeles (27 y 28 de agosto) y Nueva York (18 de septiembre).

Después continuará por parte de Australia y Nueva Zelanda y, a partir del 7 de abril de 2025, tocará suelo europeo con un primer concierto en Hamburgo (Alemania).

El dúo visitará otras ciudades importantes del viejo continente como Berlín (8 de abril), Milán (28 de abril), Ámsterdam (30 de abril, París (2 de mayo) y Londres como cierre con una doble parada los días 13 y 14 de mayo.