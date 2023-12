'La sociedad de la nieve' es nominada al Globo de Oro a mejor película de habla no inglesa

La película fue producida por Netflix y relata las dificultades y profundos dilemas a los que se enfrentaron los jóvenes uruguayos para sobrevivir

La película española 'La sociedad de la nieve', de Juan Antonio Bayona, logró una nominación a la 81 edición de los Globo de Oro a mejor película de habla no inglesa, informó este lunes la organización de los premios.

Los otros filmes que optan al galardón en dicha categoría son la francesa 'Anatomy of a Fall'; la finlandesa 'Fallen Leaves'; la italiana 'Io Capitano'; la estadounidense 'Past Lives' y la estadounidense-británica-polaca 'The Zone of Interest'.

La película de Bayona fue la encargada de clausurar el pasado Festival de Cine de Venecia y fue la elegida para representar a España en la 96 edición de los premios Óscar.

Protagonizada por Enzo Vogrincic, Simón Hempe y Matías Recalt, ‘La sociedad de la nieve’ trata sobre la tragedia aérea de Los Andes de 1972 y supone el regreso de Bayona al castellano quince años después de su aclamada ópera prima, “El orfanato” (2007).

La película fue producida por Netflix y relata las dificultades y profundos dilemas a los que se enfrentaron los jóvenes uruguayos para sobrevivir, incluida la antropofagia, y ha contado con la implicación en el proyecto de los verdaderos protagonistas.