Ryan Gosling consigue adueñarse de la gala con este momento viral

Ya se ha celebrado la 96ª edición de los Premios Oscar, los premios más importantes de la industria del cine. Esta noche hemos podido ver a grandes actores y actrices juntos en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

Pero sin duda, una de las personas que más ha dado de qué hablar ha sido Ryan Gosling y no solo por estar nominado en la categoría de Mejor actor de reparto por su interpretación en la película Barbie, sino también por protagonizar una de las actuaciones estelares de la noche.

Goslyn ha subido al escenario para interpretar 'I'm just Ken' y su actuación ha sido memorable. Esta canción es uno de los temas de la película Barbie, y estaba nominada a Mejor canción original. Sin embargo, se ha llevado la estatuilla 'What I was made for?', de Billie Ellish.

El actor ha sacado al escenario a Margot Robbie y a la directora de la película, Greta Gerwing, tras todas las críticas recibidas por la ausencia de Margot Robbie en las nominaciones.

El actor subió al escenario con un traje rosa con detalles brillantes, unas gafas de sol que le cubrían buena parte de la cara, zapatos negros y guantes a conjunto con el traje.

buenas noches y que vivan los hombres (RYAN GOSLING CANTANDO IM JUST KEN) pic.twitter.com/fkOkvImfsQ — santi (@anyaltman) March 11, 2024

Ryan Gosling estuvo 30 veces mejor en los Oscares que Usher en el medio tiempo del Superbowl pic.twitter.com/QVHRBZTQb0 — PIPE (@pipellorens) March 11, 2024

Hasta que hicieron algo entretenido por Dios. Gracias Ryan Gosling y Slash pic.twitter.com/0OzGaADl9q — Gaby Meza 🍿 (@GabyMeza8) March 11, 2024

Esto fue más épico que la Superbowl pic.twitter.com/Dgnf5Qip9a — Jordi Wild (@JordiWild) March 11, 2024

Y es que hasta el famoso youtuber Jordi Wild ha querido pronunciarse acerca de esta actuación: "Esto fue más épico que la Superbowl", ha dicho a través de su cuenta de 'X'.