La dura acusación de Mourinho a uno de sus jugadores

"El equipo hizo un buen partido, pero le traicionó un futbolista que no tuvo una actitud profesional", aseguró La Roma empató 1-1 este miércoles con el Sassuolo en una nueva actuación gris de los 'giallorossi'

Hay cosas que nunca cambian y una de ellas es la nula capacidad autocrítica de José Mourinho. Después del decepcionante empate de la Roma ante el Sassuolo, en el enésimo partido gris y escaso de creatividad de los 'giallorossi', el técnico de Setúbal señaló a su propio vestuario para buscar al responsable del decepcionante rendimiento del equipo capitalino.

"El equipo hizo un buen partido, pero le traicionó un futbolista que no tuvo una actitud profesional y correcta con sus compañeros. No voy a decir quién es", afirmó 'The Special One' después del encuentro. "Le he invitado a buscarse un nuevo equipo", añadió.

Aunque Mourinho no especificó a quién se refería, la prensa italiana aseguró que el acusado sería el lateral derecho neerlandés Rick Karsdorp.