Quique: "Al Levante le tratamos como si fueran de Primera"

El entrenador del Getafe aseguró que su próximo rival en la Copa del Rey tiene una plantilla muy similar a la de la temporada pasada Después de ganar 2-0 el pasado sábado al Mallorca en LaLiga Santander, el técnico del equipo madrileño afirmó que sus jugadores "están bien y animados"

Quique Sánchez Flores, entrenador del Getafe, aseguró este lunes en rueda de prensa que su equipo tratará al Levante, su próximo rival en la Copa del Rey, como si fuera de Primera de División.

Hace sólo unos meses, el Getafe y el Levante competían en la misma categoría. El descenso del conjunto granota provocó que en el enfrentamiento en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey entre ambos haya una diferencia de categoría. Sin embargo, Quique no lo verá así.

"Les tratamos como el año pasado, que eran de Primera División. Han pasado solo unos meses y tienen una plantilla muy similar. Tienen jugadores indudablemente muy buenos. Han ido cogiendo confianza en el campeonato y han crecido bastante. Y su afición querrá pasar a la siguiente ronda. Ya se igualan mucho en estas rondas la categoría los equipos y será un partido complicado", resaltó.

Después de ganar 2-0 el pasado sábado al Mallorca en LaLiga Santander, el técnico del Getafe afirmó que sus jugadores "están bien y animados" y explicó que tras los últimos partidos que han disputado (oficiales y amistosos), van tomando "más confianza".

Además, dijo que este curso, el Getafe quiere disputar la Copa del Rey "lo mejor posible" con una plantilla en la que puede jugar "cualquiera". Para Quique, la competición será "un reto importante" tanto para el club como para los futbolistas que disfruten de minutos porque tendrán que demostrar que "están preparados para actuar".

"La temporada pasada conseguimos un objetivo complejo (la salvación). Esta temporada lo mismo, intentar que los aficionados se identifiquen con nosotros y en los momentos difíciles sumar. Nos uniremos todo lo que podamos en torno al Getafe y en los buenos también juntos para poder disfrutar", apuntó.

Cuestionado sobre la posición de Cristian Portugués "Portu" ante el Mallorca (jugó de lateral derecho), tuvo buenas palabras para su jugador: "Es un chico muy dispuesto, le gusta mucho jugar, me gusta mucho lo que hace y siempre tiene una actitud muy positiva. Siempre quiere jugar, en cualquier parte del campo. No le quito nada de ataque, juega de ataque. Y como tiene pulmón y conceptos, nos ayuda a cerrar".

Por último, habló sobre su relación en el Getafe, club al que ya ha entrenado en tres etapas diferentes: "Getafe es donde comenzó todo. Fue el equipo que me puso en Primera División y me dio la oportunidad de demostrarlo. Todo lo que ha pasado después con Getafe han sido tres historias de amor, algunas más cortas otras más largas. Siempre estoy muy agradecido a la afición, a los dirigentes, al presidente en concreto... Mucha gratitud para un equipo que me da oportunidades", finalizó.