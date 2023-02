Completado el cartel de las finales de la Copa Davis 2023

Un total de doce países sellaron este fin de semana su pase a las finales de Málaga Canadá estará como campeón y Australia, como finalista; España e Italia, invitadas

Croacia, Corea del Sur, Países Bajos, Finlandia, Chile y la República Checa completaron las vacantes para la fase final de la Copa Davis tras solventar sus respectivos duelos de las eliminatorias de clasificación.

Estos seis equipos se unen a los de Suiza, Francia, Serbia, Suecia, Gran Bretaña y Estados Unidos, que consiguieron su objetivo el sábado.

Los doce vencedores de los duelos clasificatorios se unen a los finalistas de la pasada edición, Canadá, campeón, y Australia, finalista, y a dos selecciones que obtuvieron una invitación: España e Italia.

Así, dieciséis equipos nacionales forman el cartel de la edición de la Copa Davis de 2023, que disputará una fase de grupos en septiembre, en sedes aún por confirmar, y una ronda final en noviembre, entre los ocho supervivientes, en Málaga.

Chile regresa a las finales de la Copa Davis cuatro años después tras superar a Kazajistán en La Serena (3-1). El triunfo de Cristian Garin frente Alexander Bublik dio a los sudamericanos el punto definitivo. En la primera jornada, Garin cayó ante Timofei Skatov (6-1 y 6-3) aunque Nicolás Jarry tumbó a Alexander Bublik por 6-2 y 6-2 e igualó el duelo resuelto este domingo con las victorias de Tomás Barrios y Alejandro Tabilo ante Andrey Golubev y Aleksandr Nedovyesov (6-4 y 7-5) en el dobles y de Garín ante Alexander Bublik por 6-4, 3-6 y 6-3.

