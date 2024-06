Kays Ruiz, otro 'juguete roto' que quiere resucitar en Bélgica

El caso de Kays Ruiz es de aquellos que merecen un punto y aparte. Con solo 21 años, el futbolista francés ha protagonizado un largo recital de aventuras y desventuras futbolísticas. De estar llamado a ser una de las grandes esperanzas de la cantera del Barça a protagonizar un discreto anuncio hace solo un par de días para adelantar dónde retomará su carrera y jugará la próxima temporada.

Kays Ruiz-Atil llevaba casi un año alejado de los terrenos juego y en las últimas horas ha adelantado que la próxima temporada militará en el modesto club del Royal Francs Borains que milita en la segunda división de Bélgica. Un claro paso atrás en su carrera en un nuevo intento por enderezar el rumbo y encontrar el marco idóneo donde demostrar las enormes cualidades futbolísticas que había apuntado durante los años que militó en la cantera azulgrana.

✅ 𝗞𝗮𝘆𝘀 𝗥𝘂𝗶𝘇-𝗔𝘁𝗶𝗹 : une trajectoire hors normes pour un renfort de choix. La pépite offensive de 21 ans est officiellement boraine ! #bienvenue



🧷 Infos & réactions : https://t.co/P66JZMy98i pic.twitter.com/NpRoMbHLxS — Royal Francs Borains (@FrancsBorains) May 30, 2024

Demasiados pecados de juventud

Kays Ruiz es el primero en reconocer que su joven carrera futbolística ha estado plagada de incidentes que le han alejado de la elite a la que estaba predestinado. "Empiezo de cero firmando con el Francs Borains. He cometido muchos errores en el pasado, lo he entendido. He aprendido mucho y estoy listo para recuperarme. Solo tengo 21 años y estoy determinado para hacerlo", asegura. Sin duda, reconocer los errores es el primero paso para subsanarlos.

En su primera etapa en el Barça, Kays Ruiz cautivó con su juego. Era un centrocampista de lo más completo, capaz de combinar un excelente manejo del balón con una buena llegada al área rival. Existía plena coincidencia en el fútbol base azulgrana al señalar que el joven jugador francés reunía el perfil idóneo para llegar hasta el primer equipo. Y todo pese a una cierta anarquía y algún que otro roce interno.

Sin embargo, la maldita sanción de la FIFA por las irregularidades detectadas en la contratación de jóvenes jugadores en La Masia le pasó factura. Kays Ruiz, a los 15 años, abandonó Can Barça con destino al PSG. En París, su evolución no cumplió con el guión previsto.

Kays debutó en el primer equipo del PSG y llegó a disputar siete partidos, pero la llegada de Mauricio Pochettino le alejó de los terrenos de juego. El francés anunció que no tenía intención de renovar y aceptó quedar en un discreto segundo plano hasta finiquitar la temporada y cumplir su gran sueño: regresar al Barça.

Turbulencias azulgranas

Con Kays Ruiz se cumplió el dicho que segundas partes nunca fueron buenas. Su paso por el filial estuvo plagado de incidentes de todo tipo. Escasos detalles de futbolista excelso y un largo rosario de actos de indisciplina, con numerosas sanciones, que desembocaron en una rescisión contractual.

Y de ahí al más absoluto de los anonimatos. Ahora, a un paso de cumplir los 22 años, Kays busca una nueva oportunidad para demostrar que aún no ha perdido la magia que encandiló a La Masia en su primera etapa y que le llevó hasta las categorías inferiores de la selección francesa. Solo falta por comprobar que su mensaje admitiendo los errores del pasado obedece a un sincero acto de contricción y que el modesto Royal Francs Borains verá el resurgir de un enorme talento que ya ha perdido demasiado tiempo en su corto camino.