El equipo femenino Orient Express L'Oréal Racing Team compite en Murcia en el arranque de la temporada de las ETF26 Series

Desde el pasado 14 de diciembre de 2023 y el anuncio de las preseleccionadas para la Women's America's Cup, las siete jóvenes que componen el Orient Express L'Oréal Racing Team no han dejado de entrenar, ya sea en un simulador o en cualquier tipo de barco volador, para perfeccionar sus habilidades con los foils y poner a prueba la cohesión de la tripulación, así como la habilidad de cada una de ellas con el timón o el trimado.

Para llegar lo más lejos posible en la Women's America's Cup el próximo mes de octubre, no hay mejor manera de prepararse que enfrentándose a una dura competición en el agua. "Por eso hemos elegido las ETF26 Series, que ofrecen una competición de alto nivel contra equipos internacionales. Es exactamente lo que buscábamos, un entorno competitivo similar al de los AC40, repleto de tecnología punta. Por eso participaremos en las dos primeras regatas del circuito, en Murcia y Hyères, con el equipo femenino Orient Express L'Oréal Racing Team", afirma Charles Dorange, coordinador de los equipos juvenil y femenino de Francia que compiten en la Youth y Women's America's Cup, respectivamente.

Manon Audinet, patrona de la tripulación femenina del Orient Express L'Oréal Racing Team, y las otras 4 mujeres que la acompañan en esta primera prueba de la temporada ETF26 - Pauline Courtois, Audrey Ogereau, Aloise Retornaz y Jessie Kampman- llegaron a Murcia el pasado viernes, y son conscientes de que no hay nada mejor que la exigencia de la competición para progresar.

¿Qué os jugáis en Murcia?

Manon Audinet: "Por fin vamos a subirnos juntas a un barco en competición y aplicar todo lo que hemos trabajado en tierra o en los entrenamientos. Es cierto que no conocemos el barco tan bien como nuestros rivales, pero vamos a aprovechar estos días de entrenamiento para familiarizarnos con él. Esta regata nos permitirá trabajar la comunicación y la cohesión”.

¿La competencia?

Manon: "Hay tripulaciones experimentadas y otras noveles. En general, el contingente de 2024 parece muy fuerte y todos aspiramos al máximo rendimiento. Tendremos que esforzarnos a tope. La prueba promete grandes batallas. Cabe destacar que nos enfrentaremos a Liv MacKay, la skipper neozelandesa con la que nos mediremos en la Women's America's Cup. Esto siempre es interesante y gratificante”.

¿Los ETF26?

Manon: "ETF26 significa Easy To Fly (fácil de volar) y 26 pies. Es un pequeño catamarán de 8,10 metros con foils, diseñado por Guillaume Verdier, el arquitecto naval que diseñó el barco ganador de la 34ª America's Cup. Puede volar con 8 nudos de viento y alcanzar 2,5 veces la velocidad del viento. No es muy grande, pero tampoco es fácil de manejar. A bordo del Orient Express L'Oréal Racing Team, navegamos con una tripulación de 4 personas, mientras que los demás navegan con una tripulación de 3. Vamos a tener que repartirnos las tareas a bordo y no invadir las posiciones de las demás. En cuanto a los puestos, Audrey llevará el timón, Aloïse se encargará de los foils y Jessie o Pauline actuarán como número 1, en función de la meteorología. Yo me ocuparé del trimado de la vela mayor y de la táctica”.

¿El campo de regatas de Murcia?

Manon: "Navegaremos por el Mar Menor, la laguna de agua salada más grande de Europa. Es una extensión de agua cerrada muy bonita. De momento, y hasta mediados de semana, tenemos viento térmico todas las tardes para entrenar. A partir del miércoles, el viento será más fuerte. Será más técnico y más difícil. Es la mejor manera de progresar. Tenemos que ser buenas en todas las circunstancias".

El programa de regatas en Murcia incluye 4 días de competición: pruebas entre tres boyas y un raid el último día. El Orient Express L'Oréal Racing Team tendrá todo lo que necesita para expresarse.

8 equipos, 5 nacionalidades :

DEN02 – Rockwool Racing Team 2

DEN03 – Rockwool Racing Team 1

FRA11 – Entreprises du Morbihan

FRA00 – Blueshift Sailing Team

FRA01 – Orient Express L’Oréal Racing Team

NZL64 – Live Ocean Racing

GBR09 – Toroa Racing Team

ITA12 – Geronimo Sailing Team

Programa del Gran Prix Foiling MAR MENOR :

Martes 16 de abril :

Mañana: Controles obligatorios y pesaje de los barcos - Briefing de patrones

13:30: Primera señal de atención - 5 pruebas

Miércoles 17 de abril

11:00: Primera señal de atención - 5 pruebas

Jueves 18 de abril

11:00: Primera señal de atención - 5 pruebas

Viernes 19 de abril

10:00 h: Señal de atención

19:00: Ceremonia de entrega de premios