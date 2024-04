¡Xavi se pronuncia sobre la polémica Gündogan - Araujo!

El entrenador del Barça, Xavi Hernández, ha dado por zanjada la polémica que se abrió tras la eliminación de Champions entre Ronald Araujo e Ilkay Gündogan.

El run-run empezó con el internacional alemán, que dijo públicamente que se podría haber evitado la jugada de la expulsión del uruguayo y éste reaccionó posteriormente hablando de los códigos del vestuario.

"Está solucionado. No hay ningún problema, tampoco lo veía antes, pero se ha hablado y la gente, hablando, se entiende", ha dicho Xavi al respecto en la previa del clásico de este domingo.

El propio Gündogan explicó el viernes que se había visto cara a cara con Araujo y que todo había quedado claro, pues el uruguayo entendió que no había ninguna mala intención en las palabras del alemán. "Cuando no hay mala intención, no hay ningún problema y así ha sido. Todo zanjado", ha insistido el entrenador azulgrana.