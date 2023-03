Los onces históricos de los clásicos...¿A quién echas de menos?

Entre redactores y colaboradores de SPORT de las secciones de ambos clubes, escogemos las principales figuras que han iluminado a lo largo de los tiempos la rivalidad más mítica (y mediática) de la historia del fútbol Piqué, Benzema, Schuster, Gento o Romario, algunas caras que podrían haber entrado

Es prácticamente imposible que genere quórum algo así. Pero en el fondo también es un poco lo que buscamos. Debate. Sumergirnos y sumergir al lector en la búsqueda del mejor once de la historia de los clásicos. Bucear entre todas las generaciones de una rivalidad que se remonta a más de 100 años de historia.

Entre la redacción de Barça de SPORT hemos confeccionado la que creemos que es la mejor alineación titular a lo largo de los tiempos del FC Barcelona. Entre los que participamos en la ‘elección’ hay veteranos, claro, pero ninguno pudo ver en directo a jugadores que la ‘rompieron’ en los primeros cincuenta años de vida de la entidad. Sí mediante libros, vídeos y leyendas que se han transmitido de padres a hijos. Aquellos lectores más ‘añejos’, seguramente, echarán en falta los Basora, Manchón, Moreno, Samitier, Alcántara y compañía. Pero hay que comprimirlo en once nombres. Y el ojo, el verlo ‘in situ’, prima mucho.

VALDÉS-RAMALLETS

Empezando por la portería, Víctor Valdés y Ramallets son los dos principales en la terna. Apostamos por Antoni como emblema del ‘Barça de las Cinco Copas’. Aunque la ‘Pantera de L’Hospitalet’ tira mucho. Hay que decidirse. Muy bien flanqueado por Dani Alves (sí, hay que dejar a un lado asuntos extradeportivos en este asunto) en el lateral diestro, por Koeman y Migueli en el eje de la defensa (Piqué también tenía mucho tirón, pero el gol de Wembley y la ascendencia y liderazgo de ‘Tarzán’ se han acabado imponiendo). En el lateral zurdo, como comodín eterno, Carles Puyol.

Centro del campo. Claro aroma a la época de Guardiola. Xavi, Iniesta y en el otro interior un mito como Ladislao Kubala. Con clara vocación ofensiva, claro. En la línea de ataque, por supuesto, también hay debate abierto. Con tantos nombres que han hecho historia, como para que no lo haya. Messi, indiscutible, en la derecha. Johan Cruyff por la izquierda. El ‘Flaco’. Tan importante para entender la idiosincrasia del Barça en el verde como en los banquillos. Y como referencia, César. Segundo máximo goleador de la historia del club. 226 dianas en 344 partidos. Héroe de principios del franquismo.

AMANCIO, CRISTIANO Y PUSKAS

Vayamos con el Madrid. Nuestro corresponsal Alejandro Alcázar y el colaborador de SPORT Siro López nos arrojan luz respecto. Como es de suponer, no coinciden al 100%, pero sí en la gran mayoría de la alineación. Alcázar se queda con Vicente del Bosque (“un hombre bueno”) como entrenador.

“Courtois puede acabar desbancando a Casillas, pero para mí es Iker el que debe estar en el once. Por lo que ha ganado y representado. Ramos de lateral diestro porque hay que hacer hueco a Fernando Hierro. Un emblema. En el lateral izquierdo no me olvido de Camacho y otros históricos, pero para mí Roberto Carlos es el mejor no del Madrid, sino de la historia del fútbol. En el centro del campo, poco trabajo quizás pero muchísimo talento: Modric y Zidane, inamovibles. Arriba, como tripleta, pondría en la derecha a Amancio, porque creo que no se le ha dado valor a lo que ha sido. De los pocos que se podía sentar en la mesa de los mejores del mundo en la década de los 70. En punta a Di Stéfano, el primer jugador total. Y en la izquierda a Cristiano”, asegura Siro.

“Yo me quedo con la elegancia de Santamaría de líbero. Y la precisión de Puskas”, nos comenta Alcázar. Hemos intentado hacer un híbrido. Y la alineación que queda no tiene desperdicio. Se quedan fuera los Stielike, Raúl González, Míchel Salgado o Camacho...