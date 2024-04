El consejo de Lewandowski a Xavi

Robert Lewandowski fue uno de los futbolistas que quedó más afectado cuando Xavi Hernández, después de una dolorosa derrota contra el Villarreal, comunicó que a final de temporada dejaría el banquillo del Barça. El delantero polaco habló con el técnico para hacerle reflexionar y en los días posteriores organizó una comida en su domicilio particular con toda la plantilla para unir fuerzas y reconducir la temporada.

Lewy no se había pronunciado públicamente sobre la decisión de su entrenador. Lo ha hecho en el 'media day' para las televisiones internacionales que tienen los derechos del clásico. Y lo ha hecho para dar un consejo a su entrenador.

"Hay muchos medios de comunicación que siguen el día a día del club y que crean situaciones e historias. A veces no hay tema y hay que crearlo y si alguien se toma todo esto de manera muy emocional puede llegar a ser muy duro", reflexiona un Lewandowski sobre lo que supone estar en el Barça.

El delantero polaco dejó entrever que esto es lo que le habría podido pasar a Xavi y no dudó en enviarle un consejo: "En algún momento también estuve muy metido en todo esto y me dí cuenta de que es una situación que no se puede prolongar en el tiempo. Tienes que mantenerte al margen para tener visión correcta y fresca de la situación y no una visión emocional. Si estás emocionalmente metido en todo lo que sucede a tu alrededor es duro y puede llegar a ser insportable".

"No hay ningún problema en el vestuario"

Lewandowski también abordó el último incendio provocado por el cruce de declaraciones mantenido por Ilkay Gündogan y Ronald Araujo a raiz de la expulsión del uruguayo ante el PSG, clave en la eliminación del Barça en la Champions League.

Gündogan verbalizó que hubiera sido mejor dejar progresar a Barcola que dejar al equipo con diez y el uruguayo insinuó que su compañero había faltado a los códigos de vestuario. Lewy intentó apaciguar los ánimos.

"Tengo la impresión de que a menudo los medios de comunicación se preocupan más por estos temas que nosotros. Pero creo que no hubo nada malo en la declaración de Ilkay y nada que fuera un ataque personal a la otra persona", consideró un Lewy que negó problemas en el vestuario: "Somos hombres. Si hubo algo, probablemente se explicó, pero en este momento no hay ningún tema en el vestuario".