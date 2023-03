Pogacar 'avisa' de su plan: "En España me funcionó muy bien..."

Anuncia que el UAE Emirates saldrá a darlo todo para no quedar lejos del Jumbo Visma de Vingegaard "Gané 6 segundos, es un margen pequeño, pero puede resultar significativo, nunca se sabe", aseguró

Tadej Pogacar valoró positivamente los 6 segundos de bonificación que logró en un esprint intermedio de la segunda etapa de la París Niza, por lo que afrontará la contrarreloj por equipos de este martes con 12 de ventaja sobre su rival directo, el danés Jonas Vingegaard.

"Gané 6 segundos, es un margen pequeño, pero puede resultar significativo, nunca se sabe. Cada segundo cuenta, y además da confianza antes de la contrarreloj por equipos", dijo en meta el doble ganador del Tour de Francia.

Ante la crono de Dampierre-en-Burly, de 32.2 km, Pogacar anuncia que el UAE Emirates saldrá a darlo todo para no quedar lejos del Jumbo Visma de Vingegaard, en principio la escuadra favorita.

"En la crono vamos a dar el cien por ciento con la esperanza de lograr un buen resultado. Todavía no sé el orden de inicio, pero eso no cambiará mucho. En una vuelta larga, no puedes divertirte comprobando los tiempos de todos los demás equipos. Nos concentraremos para hacer nuestro trabajo, eso es todo", señaló.

Lo que dejó claro Pogacar es que su estado de forma es bueno, como demostró recientemente en la Vuelta a Andalucía

"La forma es buena hasta ahora, en España funcionó muy bien, fue genial. Ahora habrá que ver cómo estamos en la montaña de verdad", concluyó.