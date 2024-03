Miguel Induráin: "Es difícil encontrar 'un Induráin' en el pelotón actual"

Miguel Induráin es un ídolo para toda una generación de españoles. Aquella que le vio ganar cinco Tours de Francia consecutivos con su particular estilo sobre la bicicleta. Su legado no solo perdura en nuestro país, sino también en el mundo entero. Su pasión por la bici continúa, aunque ahora la vive de forma diferente.

¿Cómo ha cambiado el ciclismo para Miguel Induráin desde que estaba sobre la bicicleta a la actualidad?

Para mí ha cambiado mucho porque ya no estoy dentro. Veo todo por la tele y me entero de cómo van las competiciones. Antes iba a más competiciones, pero a raíz de la pandemia y los contagios todo cambió. Ahora estoy volviendo a ir a las carreras. Me gusta saludar a gente conocida, siempre hay, no tanto los corredores, que son más jóvenes, pero sí gente más veterana.

Precisamente entre esos jóvenes hay auténticos monstruos. ¿Hay algún corredor por el que tenga predilección?

Me gustaba Dumoulin, era alto como yo, contrarrelojista, se adaptaba bien a la montaña, pero lo dejó. De los de ahora, me gustan todos, hay un gran nivel. Hablando de nombres, Vingegaard puede ser un poco mejor en contrarreloj, Pogacar es explosivo, Roglic, Evenepoel...

¿Qué le falta al ciclismo español?

Miguel Induráin, durante una etapa del Tour / FRANCESC CASALS

¿Es difícil encontrar en el pelotón actual a un ciclista que se parezca a Induráin?

Sí, ahora es difícil ver a alguien así, porque no hay tanta contrarreloj y se prima más a los ciclistas de montaña, con esas etapas explosivas que hay ahora. El calendario es más corto y explosivo. Al final la televisión es la que manda y llaman más la atención etapas cortas y rápidas y el corredor se termina adaptando a eso.

Centrándonos en el ciclismo español, ¿cree que, tras una época dorada, ahora faltan referentes?

Tenemos muy buenos corredores, pero hoy en día prima el ganar. En mi época se valoraba si quedabas entre los 10 primeros, era un buen resultado. Ahora o ganas o si haces podio ya no gusta tanto. En ese aspecto el panorama ha cambiado un poco. Pero tenemos buenos corredores, los Izagirre, Mas, hay corredores que tienen buen nivel, les falta ganar, pero claro con el pelotón actual, en el que hay ganadores natos, cuesta mucho. Igual nos faltan equipos. Tenemos Movistar y hay 3-4 equipos en continental, pero faltan equipos, como en Italia. El ciclismo se ha hecho más global y los que manejan el dinero son los países árabes, las multinacionales... Pero tenemos a ciclistas consolidados y otros como Carlos Rodríguez o Ayuso, gente nueva que irá progresando.

"El ciclista que más me impresionó fue Bernard Hinault"

Miguel Induráin, durante la entrevista con SPORT / Dani Barbeito

Viajemos al pasado. ¿Cuál fue el ciclista que más le impresionó en carrera?

El que más me sorprendió fue Bernard Hinault. Era mi ídolo de chaval, cuando empecé con la bici. Luego llegué a correr unos años con él y me impresionó como se movía, la fuerza que tenía, como mandaba en el pelotón... Luego, he aprendido de muchos, como Sean Kelly y su forma de correr las clásicas. También vas viendo corredores que son mejores en una cosa, fallan en otra, pero a mí el que más me marcó fue Bernard Hinault que era mi ídolo y correr con él daba respeto. Tengo muy buena relación con él, pero al principio me imponía un poco.

Y pensando en el panorama nacional, ¿qué ciclistas se le vienen a la cabeza?

Perurena, en la época que yo era joven, como esprintaba, como subía, como peleaba. También Lejarreta, que he corrido con él, Laguía, Gorospe, Arroyo, Delgado... En mis primeros años de profesional había mucho nivel de corredores, empezamos a ir al Tour después de unos años en los que se había dejado de ir. Los ciclistas de esa etapa, mis compañeros, firmaron una época muy buena.

La espina clavada de la Vuelta

¿Alguna espinita clavada que se le quedara como corredor?

Corrí 7 Vueltas a España y no gané ninguna, hice segundo una vez. Al ser en abril, era mala época para mí por las alergias y el tiempo, muscularmente no rendía bien, me venía mejor más calor. En las Clásicas luché por alguna como la Lieja, estuve entre los primeros, pero no pude ganarlas. Y luego un Mundial (de ruta). Tengo plata, tengo bronce, pero no llegué a conseguirlo. Yo diría que el Mundial y la Vuelta a España son mis espinitas, pero lo intenté.

Tampoco es mal palmarés...

No, pero si me dices una espina (risas). Hice mi carrera, con mi estilo y las contrarrelojes, estoy contento.

¿Siente que en aquel momento ya se te valoraba mucho o con el tiempo ha crecido la admiración por lo que hizo?

Ya se valoraba. La gente tiene muy buenos recuerdos, muchos me dan las gracias por aquellos años y lo que disfrutaron. Es verdad que no había tanta cobertura como ahora, tantos medios, tantas fotos, tanta información, pero la prensa y los medios intentaban informar y la gente lo seguía. Durante el Tour no había fútbol y la gente se enganchaba. Aquellos años fueron importantes para crear una base de afición. Fíjate la cantidad de gente que lo practica a día de hoy.