Konny Looser, ambicioso en la Titan Desert: "Espero poder tomarme la revancha"

El equipo Kosner - Saltoki Home participará por segundo año consecutivo en la Skoda Titan Desert Morocco y para ello ha configurado un equipo de primer nivel, formado por clientes, empleados y ciclistas profesionales, como Miguel Induráin, Óscar Pereiro, Luis León Sánchez, Sylvain Chavanel y Pruden Induráin.

A ellos se ha unido de nuevo Konny Looser, ganador de la prueba en 2021 y 2022, que ya formó parte del equipo en la edición del año pasado, aunque no pudo acabar la cita por problemas de salud. En ese sentido, Looser confía en hacer un buen papel este año: “Espero poder tomarme la revancha y voy a darlo todo. Estaba muy fuerte el año pasado y este año puede que tenga que tirar más de mi experiencia y no tanto de la fuerza”.

Pese a que su preparación no ha ido según lo previsto por un leve problema de salud, el suizo destaca su motivación por volver al desierto marroquí: “Estoy un poco nervioso y estresado porque mi preparación no ha podido ir acorde a lo que tenía planeado. (...) Es mi primera gran carrera desde febrero y no sé exactamente donde me encuentro, pero tengo muchas ganas de volver al desierto”.

Looser también muestra su deseo de compartir equipo con los grandes nombres que forman parte del Kosner - Saltoki Home: “Conocí a Induráin por primera vez el año pasado y fue genial tenerlo en el equipo (...) A Luis León y Pereiro solo los conozco por la televisión cuando los veía durante varios años siendo un gran fan. ¡Será genial y un honor poder correr con ellos! Y a Chavanel ya lo conozco. Estuve compartiendo tienda con él cuando participé por primera vez en Marruecos en 2021”.

TRATANDO DE MEJORAR SU GRAN ACTUACIÓN

En la edición del año pasado, el Kosner - Saltoki Home, logró un histórico doblete al lograr el triunfo en la general femenina con Tessa Kortekaas y en el dúo mixto, formado por Iosu Torres y Ainara Elbusto, además de pelear por el triunfo en la general masculina hasta la última etapa. Este año tratarán de lograr incluso mejores resultados y para ello se contará con ciclistas de primera categoría.

Foto de equipo del Kosner Saltoki Home / Agencias

UN EXIGENTE RECORRIDO

La prueba tendrá lugar en el desierto de Marruecos y se disputará desde el 28 de abril hasta el 3 de mayo. Esta carrera consta de 6 etapas y su recorrido destaca por su dureza. Los participantes tendrán que recorrer más de 600 kilómetros y 7.000 metros de desnivel acumulado a lo largo de los seis días de competición.

Arrancará en Boumalne Dades y pondrá su punto final en la tradicional meta de Maadid. Montañas, desierto, pistas rápidas y tramos de navegación se conjugan en una edición que estará llena de contrastes, sorpresas y desafíos para la expedición del equipo.

LUCHA CONTRA LA ELA

Toda esta preparación cobra todavía mayor relevancia tras anunciarse la colaboración del equipo Kosner Saltoki-Home en la lucha contra la ELA por segundo año consecutivo. El exfutbolista Juan Carlos Unzué, que lucha contra la enfermedad desde 2019 y es una de las caras visibles de esta causa en nuestro país, visitó al equipo durante su concentración dándoles una motivadora charla y aportó todavía más motivos para luchar durante cada etapa.

El esfuerzo de los ciclistas se convertirá en una donación a la Fundación Luzón para la lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Este año cuentan con el equipo más numeroso de la historia de la Škoda Titan Desert, compuesto por 62 ciclistas, y entregará a la Fundación Luzón 50 euros por cada componente del equipo que finalice cada una de las 6 etapas.

Además, añadirá 1.000 euros por cada victoria diaria de etapa en categoría Masculina, Femenina, Mixta y Equipo, y otros 1.000 euros por cada primer puesto en la clasificación final en las categorías Masculina, Femenina, Mixta, Equipo, Élite, Máster 40, Máster 50 y Máster 60.