El Soudal-Quick Step se entrena estos días en Calpe, como muchos otros equipos, con vistas a una temporada que empieza a tomar forma, con Remco Evenepoel confirmado para el Tour de Francia 2024.

El ciclista confirmó este martes su presencia, por primera vez, en el Tour de Francia 2024, durante la presentación en Calpe (Alicante) de su equipo. "El año pasado fue muy especial, desde ganar la Lieja-Bastoñae-Lieja hasta convertirme en Campeón del Mundo de contrarreloj", dijo.

"Así que puedo estar orgulloso de cómo fueron las cosas, a pesar de un par de bajones, como enfermar durante el Giro y retirarme en un momento en el que lideraba la carrera", agregó Evenepoel, que comenzará su campaña el mes que viene en la Clásica de Campeones de Figueira, a la que seguirá la Volta al Algarve, en Portugal.

"Pero todo lo que pasó en 2023 ya forma parte del pasado y toda mi atención se centra en este año. Correré mucho en Francia en los próximos meses y espero conseguir más buenos resultados y un buen debut en el Tour", subrayó en declaraciones que difunde el equipo

El director deportivo del equipo, Patrick Lefevere, por su parte, dejó entrever que el francés Julian Alaphilippe se quedará fuera de la 'Grande Boucle'. “A priori no, ver a Julian entregado a ciento por ciento como gregario de Remco Evenepoel es una imagen que no me gusta”, explicó en declaraciones a ‘France Presse’. Según el jefe del Soudal, las características de Alaphilippe lo sitúan más cerca de correr el Giro en el mes de mayo. “Conviene a su estilo de corredor impulsivo, no siempre el estilo más inteligente pero sí que la afición ama”, afirmó.

Lefevere desveló además la hoja de ruta de Remco Evenepoel, que debutará en la Figueira Classic y la Volta al Algarve, programadas para el mes de febrero en Portugal. La siguiente cita del corredor belga será ya la París-Niza en marzo, antes de participar en la Vuelta al País Vasco y el tríptico que incluye la Amstel Gold Race, la Flecha Valona y la Lieja-Bastoña-Lieja. Como parte de su preparación para el Tour y los Juegos, correrá también la Dauphiné.